歡慶跨年更要顧安全 新北農業局籲守住山林迎平安新年

248251225a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

聖誕節到來與跨年夜將至，新北市政府農業局呼籲市民迎接歡慶同時，務必重視用火安全，尤其山區、河濱與森林周邊，避免燃放爆竹煙火或施放天燈，防止引發森林火災，共同守護珍貴山林資源，迎接平安新年。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北市幅員遼闊，擁有大量山林、河岸與綠帶，森林覆蓋率長年維持在7成6，孕育豐富生態系，包括臺北赤蛙、烏來杜鵑、臺灣百合等多樣物種，田寮洋鳥類紀錄多達368種，為全台之冠，是市民休憩踏青的重要空間。

廣告 廣告

農業局表示，冬季氣候乾燥，林間落葉堆積，只要微小火星就可能迅速延燒，造成大面積林地受損，不僅破壞生態、影響空氣品質，也威脅生命財產安全，同時耗費大量救災人力與資源，對野生動物更形成嚴重干擾。防範不當用火，需要全民以實際行動，維護環境健康，共同守護新北市的青山綠水，迎接一個平安永續的新年。

248251225a03

而為深化環境保護行動，新北市政府農業局也攜手北台7縣市推動「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」行動計畫，透過持續植樹提升森林多樣性，強化生態系統韌性，因應氣候變遷帶來的挑戰。

農業局說明，行動計畫提供杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹、羅漢松、毛柿、水黃皮等多種免費苗木，邀請市民、企業、機關、學校與團體共同參與，從日常生活落實綠色行動，淨化空氣、減緩熱島效應，打造低碳永續城市。

農業局強調，未來將提升森林多樣性並強化生態系統韌性，以面對全球氣候變遷與日益頻繁的極端氣候，打造新北市森林成為調節氣候、增加碳匯的重要自然資源，將綠色行動融入日常生活，共同響應植樹運動，為地球種下一份希望，為自己種下一個永續的未來。

照片來源：新北市政府農業局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

淡水河畔年末更精采 新北高灘處邀市民賞花海光雕度聖誕

新北汐止全區共飲翡翠水規劃 張錦豪建立窗口促台水加速供水

【文章轉載請註明出處】