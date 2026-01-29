歡慶農民節 新北市府表揚農友辛勞

記者林普天／新北報導

新北市農會今（28）日舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻，同時也表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，勉勵農友持續耕耘與創新，新北市府將作為農友最有力的後盾，共同努力累積農業實力。

侯友宜表示，感謝農友在新北市推動永續農業發展過中扮演的重要角色，市府團隊推動「農業健康市/式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質與拓展多元通路，讓農友在打拚的過程可以無後顧之憂；新北市已經建立26處新北小農鮮舖與20處希望市集，同時推動青農力計畫，陪伴青農從技術訓練到行銷通路，一站式服務打造值得信賴的從農環境。

侯友宜說，115年新北更首推「雙保(飽)PLUS健檢」福利政策，升級新北農漁民福利，除原有的農保補助及農漁民長者健檢外，更加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助。新北市透過各項措施作為農民最有力的後盾，期待新北農業繼續發光發熱。

新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻，並表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員。(新北市農業局提供)