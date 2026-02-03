歡慶農民節 臺中市霧峰區農會表揚135位傑出農民盛大登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節將至，臺中市霧峰區農會於今（3）日隆重舉辦「115年度農民節表彰模範農民大會」。活動邀請各界長官與嘉賓共同表揚135位傑出農民，場面盛大溫馨，向辛勤耕耘的農友致上最高敬意。

歡慶農民節，臺中市霧峰區農會表揚135位傑出農民隆重登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

霧峰區農會總幹事黃景建特別向所有與會嘉賓及農友拜個早年，感謝大家過去一年的辛勞，農會展現永續農業的行動力，積極輔導農民投入智慧農業領域，透過在田間設置的感測監控與數據分析，讓農民能精準控制管理田間作物；推動有機及友善耕作，減少環境負擔；並完成兩項稻米產品碳足跡查證，持續往永續農業發展的目標邁向新的高峰。

今年的表揚名單中，展現了農業的世代傳承。除了經驗豐富的資深農民、還有農業生力軍的青年農民、配合農會推動有機耕作的核心農友和協助農會發展各項業務與行銷優質農產品的有功人員與廠商。

此外，農會成果同樣亮眼。去年（114年），本會榮獲全國特色家政班與十大綠色照顧優良典範單位。運用在地食材結合食農教育，推廣健康飲食理念，深受各界肯定。為了縮短產地到餐桌的距離，農會每月定期舉辦的農民市集活動，也成為支持地產地消的最佳平台。透過市集讓消費者直接參與並支持永續農業的在地循環。

今日活動在霧峰國中管樂團的悠揚樂聲，以及綠色照顧站長者充滿活力的「樂齡空靈鼓」表演中圓滿落幕。霧峰區農會期盼透過農民節活動，讓社會大眾看見農民在生產、生活與生態上的努力，共同攜手打造兼具科技與人文的永續農業家園。