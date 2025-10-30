歡慶「桃園制霸」！樂天桃猿公布週日封王遊行路線與名單 勝利女神廉世彬在列

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

樂天桃猿隊歡慶在台灣大賽以4勝1敗力克中信兄弟，奪得中華職棒36年總冠軍，在激烈的賽季中取得「桃園制霸」！球團宣布將在11月2日（週日）下午1點至3點舉辦長達24.2公里的「封王遊行」，行程將從樂天桃園棒球場出發至桃園市政府廣場，並在下午4點10分至6點舉行選手簽名會，與球迷一同歡慶奪冠喜悅。

樂天桃猿公告封王遊行之行程與參與人員，與球迷一同歡慶奪冠。（圖／樂天桃猿提供）

樂天球團表示，此次「封王遊行暨簽名會」路線將從樂天桃園棒球場出發，途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路經SOGO（慢行銀河廣場約5分鐘）、延平路（慢行中壢仁海宮約2分鐘）接中華路往桃園方向、龍安街接大興西路、經國路接春日路、三民路（慢行桃園體育局與田徑場約5分鐘）、復興路（慢行慈護宮約2分鐘）往市府，接縣府路進入活動會場。

關於遊行期間注意事項，樂天球團提醒，遊行途中全程實施交通管制，路程中則不提供簽名、合照，請參與球迷務必配合。另外慶功活動將在下午3點至4點舉辦，由樂天女孩表演開場，隨後由市長、領隊、教練、選手等出席致詞。從4點10分至6點的選手簽名會則是選手專場，歡迎大家前往參與。

在簽名會參加資格方面，金猿會員將可憑球團預先於官方後援會LINE@發送之金猿資格電子券優先入場，一般球迷則可於當日下午1點起在市府廣場商品部，消費滿2000元即可獲得球員簽名會號碼牌1張（可累贈），限量200張，發完為止。

樂天桃猿封王遊行暨簽名會的教練、球員出席名單有：古久保健二、川岸強、鄭兆行、林政億、許躍騰、翁克堯、劉品辰、洪全億、林泓育、林立、林智平、余德龍、黃子鵬、陳冠宇、王志煊、莊昕諺、朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、陳克羿、邱駿威、林子崴、宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞、成晉、林政華、陳晨威、梁家榮、鍾玉成、林子偉、林承飛、何品室融、李勛傑。

猴系因仔、RKG樂天女孩出席名單則有：猿氣、大聖、Aby、GGG、Rina、壯壯、阿杰、苡萱、艾融、曲曲、筠熹、岱縈、卉妮、孟潔、琳妲、若潼、宋宋、熊霓、穎樂、芷軒、Nikki、小紫、高橋佳帆、溫妮、沈珈妤、Kira、崔荷潾、Mika、彭彭、笑笑、丘薆、陳伊、曉帆、筱晴（市政府）、禹菡（市政府）、廉世彬（市政府）。

