歡慶30「秀」出活力 竹山秀傳醫院親子運動會熱鬧登場

竹山秀傳醫院以結合社區辦運動會來凝聚情誼。（竹秀提供）





為了迎接即將到來的30週年院慶盛事，竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院6日盛大舉辦「親子暨社區聯合運動會」！這場充滿歡笑與活力的年度盛事，不僅為系列的週年慶祝活動揭開序幕，更彰顯醫院深耕社區、全齡共融的熱情與堅定承諾。

這場闔家同樂的嘉年華已是竹山秀傳醫院第16次舉辦，現場熱鬧、歡聲鼎沸。除醫院同仁們展現專業之外活潑的一面，更有來自社寮、富洲、中央、山崇、和興、及竹圍等6大社區長輩們熱情參與，讓整個會場洋溢著溫馨又熱鬧的氣氛。孩子們在超大的氣墊城堡裡盡情蹦蹦跳跳，將歡樂氣氛推向最高點。

各項友誼賽都認真進行。（竹秀提供）

操場旁的園遊會更是匯集了超過20個在地攤位，包括熱騰騰的章魚燒、爆漿湯包、香噴噴的烤玉米和唰嘴的鹽水雞，讓參與民眾在活動之餘也能大飽口福。

前三名均獲錦旗與獎金。（竹秀提供）

前山基金會在現場設立奉茶區，邀請所有民眾在茶香中稍作休憩，透過一杯溫暖的茶，聆聽前山的故事，為這場慶典增添獨特的人文關懷。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜致詞表示，竹山秀傳即將迎來30歲生日，這是一個意義重大的里程碑。我們選擇用社區運動會來與大家見面，因為醫療的核心在於人，而人的核心則在活動力，有活動力才有生命力。希望藉由運動會，讓大家練習將運動融入日常，最終的目的就是希望大家都健康身體好！」

莊院長進一步指出，醫院未來將持續秉持「在地、社區、全人照護」的精神，提供最優質的醫療服務；同時也將「健康、安全、友善的職場」視為醫院對所有員工不可推卸的重要責任。

聯合運動會因為社區夥伴與長輩們的加入而更加精彩，許多長輩在趣味競賽中玩得不亦樂乎。而在最考驗團隊默契與運動家精神的大隊接力，看著平時認真工作的護理人員在賽道上也是奮力衝刺，揮灑著認真向前的韌性，展現另人敬佩的另一面。

這場成功的「親子暨社區聯合運動會」為竹秀醫院30週年院慶打響了亮麗的第一砲，完美展現醫院與社區共融、共同追求健康的決心與願景！



