歡慶40周年！ 《歌劇魅影》2026將以全新紀念演出版重返台灣

經典音樂劇《歌劇魅影》將在明年3月31日起在北中南演出64場。（寬宏藝術提供）

史上最經典的音樂劇《歌劇魅影》歡慶40周年，2026年將以全新紀念演出版重返台灣，並首度展開北、中、南完整巡演，成為全球巡演首站中最受矚目的焦點。從3月31日起一路唱至6月7日，共演出64場，全台巡演規模再度刷新台灣百老匯全本音樂劇紀錄。這次由LW Entertainment與寬宏藝術聯手打造，以嶄新的聲光技術、重製服裝場景與經典音樂回歸，再次將巴黎歌劇院的神秘與浪漫原汁原味帶到台灣觀眾面前。

1986年於倫敦首演後，《歌劇魅影》以跨越世代的愛與宿命吸引超過1億6千萬名觀眾，橫掃全球47地區、195座城市，成為百老匯史上最長壽、最具代表性的經典之一。今年邁入四十周年，劇組打造更具沉浸感的呈現，包含吊燈墜落、地下湖泊、魅影之歌等靈魂場面全面升級，讓台灣觀眾不只重溫經典，更能走入魅影內心深處，被這段幽暗而純粹的愛情重新震撼。

音樂劇《歌劇魅影》是百老匯史上最長壽、最具代表性的經典之一。（寬宏藝術提供）

台灣作為此次全球巡演的重要站點，將由英國、美國、南非、澳洲等地的頂尖卡司共同演出，並搭配現場樂團原音呈現，讓三地觀眾都能體驗最具規模的百老匯製作。此次台灣巡演從高雄衛武營起跑，再到臺北表演藝術中心、臺中國家歌劇院接力，完整串起南北文化場館軸線，進一步凸顯台灣已成為國際巡演不可缺席的重點市場。

音樂劇《歌劇魅影》將在11月19日下午2點開賣。（寬宏藝術提供）

三地場次自11月19日下午2點正式開賣，票價1280至6880元不等，並推出LEXUS車主、玉山卡友與三大場館會員的95折優惠，指定票區與場次皆有限量。隨著《歌劇魅影》40周年璀璨回歸，這部跨越時代的傳奇將以最震撼磅礡的方式在台灣綻放，再度掀起一波百老匯熱潮。購票資訊請洽寬宏售票系統。

