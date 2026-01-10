歡慶60周年 真理啟用3處藝文空間

真理校園藝文空間歡慶60周年校慶來賓大合照。（圖：真理大學提供）

為慶祝建校六十週年，真理大學於校慶期間啟用三處全新藝文空間，分別設於圖書館、牛津藝文中心及謙遜樓一樓大廳，並舉行開幕典禮，希望藉視覺藝術與音樂，為校園注入人文能量，滋養師生的學習與生活。

活動以視覺藝術與音樂為主軸。視覺藝術部分展出畫家陳艾妮以牛津學堂為主題的作品，以及奇美文化基金會捐贈的珍藏畫作，藝術風格多元，呈現自然、情感與歷史的深刻詮釋，營造出寧靜優雅的氛圍。在音樂方面，校內外藝術家提供授權錄音，包括李宜芳、林瑋祺等知名演奏家，以及著名作曲家陳茂萱的經典創作，以古典與當代樂曲豐富空間體驗，傳遞對學校的美好祝福。

校方表示，設立藝文空間旨在為師生打造一個沉澱心靈、探索自我與放鬆身心的場所，期望透過藝術長期陪伴，在繁忙日常中帶來片刻寧靜並促進健康。值此六十週年慶，學校藉藝術向師生致敬，呈現深厚人文精神。

真理大學特別感謝各界支持，包括畫家陳艾妮女士與奇美文化基金會之贈畫；演奏家李宜芳、林瑋祺、林一忻、胡庭瑄、蔡弦修、張琪翊、方怡婷；作曲家謝佳恩；以及陳茂萱教授之子陳學毅教授無償授權其父作品之音樂版權；並感謝璇音雅集集長王穎教授共同提供珍貴演出錄音並授權播放。正因這份對藝術教育的共同信念，真理大學得以在六十週年之際，展現更深厚的人文精神，與社會共享。