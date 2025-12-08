歡慶8週年校慶 高科大首任校長營造溫馨感人校慶典禮

國立高雄科技大學近日歡慶八週年校慶，歷年校慶輪流各校區擔任主會場，今年回到八年前校慶場地第一校區，校長楊慶煜也以濃濃的溫馨、回憶氛圍，將合校八年來高科大的成長與轉變展現給各界貴賓；同時，已在國內藝術圈累積一定品牌聲量的青藝獎也在當日舉行第七屆的頒獎典禮。(見圖)

高科大今(八)日說明，首任校長楊慶煜利用八年時間，帶領全校團隊完成合校任務，從制度整併、基礎工程建設，到升級智慧管理，都已順暢上線；加上合校二年後即發生COVID-19全球蔓延的挑戰，更是加速高科大的數位轉型，疫情挑戰也迅速喚起校友團結力，從跨海集資、企業捐輸原物料、校友跨海送回防疫物資等，在四屆校友總會長接力扶持下支持高科大渡過關鍵時刻，第四屆校友總會長朱溥霖特別推崇楊慶煜校長以及行政團隊的遠見以及堅持毅力。

二○二五年高科大也完成多項重要里程碑，包括二○二一年起教育部委託打造的全新海事實習船御風輪在今年三月完成首航日本的任務，更因此串起高科大日本校友催生日本校友會籌備；歷經多年規劃、爭取經費支持的「先進材料成型技術中心」也順利落成開幕，標誌我國精密製造、模具產業迎接先進材料、高階製程的轉型時刻。高科大眾多校友從國內各地、香港、緬甸、馬來西亞等各國海外校友組團返台，一方面支持校慶活動，另一方面也見證高科大陪台灣產業因應高值挑戰的豐沛能量。

高科大也扮演國內技職教育的奠基者與擴散者，楊慶煜校長利用校慶致詞，帶領各界貴賓綜覽高科大在南部高等教育推進的足跡，從早期協助於外島設立分部並發展為獨立大學(澎湖科大、金門大學)，到帶領高科大拓展地理版圖接收緊鄰台南的東方校區，從實際拓展校地空間到智能化、永續化的校務經營，呈現以「國際化典範科大」為目標的宏大企圖。

一手由高科大獨立籌辦打造的藝術競賽「青藝獎」也在校友企業「盈正豫順電子股份有限公司」的長期贊助下，在藝術界累積一定聲量，並且為高科大累積了一百五十件青藝獎典藏藝術品，再加上東方設計大學退場後捐贈數千件世界三大設計師福田繁雄的作品與手稿典藏，也特別結合八週年校慶時間進行策展，分別於第一校區展出第七屆青藝獎典藏品、於建工校區展出福田繁雄作品。