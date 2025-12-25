歡樂中「扎根安全觀念」 中市警四分局聖誕宣導溫暖登場

【警政時報 江雁武／台中報導】聖誕節前夕，臺中市政府警察局第四分局大墩派出所迎來一群可愛的學童參訪。孩子們首次走進平時嚴肅又帶點神秘感的派出所，對警察的工作內容充滿好奇，現場不時傳出驚呼與笑聲，讓派出所洋溢著溫馨又熱鬧的節慶氛圍。

走進中市警四分局派出所過聖誕，學童在歡笑中學會防詐與交通安全。(圖／記者澄石翻攝)

員警把握難得的機會，以寓教於樂的方式向學童進行交通安全與反詐騙宣導，透過互動問答與實際案例分享，將抽象的安全觀念轉化為孩子們聽得懂、記得住的生活提醒。警方提醒，過馬路務必注意來車、不任意接受陌生人給予的物品，遇到讓人感到不安的情況要勇敢求助，並記得向老師、家長或警察求援。透過輕鬆活潑的交流，讓孩子們了解警察不只是執法者，更是守護安全、值得信賴的好朋友。

活動中最吸睛的，莫過於派出所外一棵由交通錐巧思打造的「警察聖誕樹」。只見警察叔叔化身「聖誕小幫手」，陪著孩子們一起動手佈置，將「勿酒駕、勿毒駕」、「反詐騙」、「遵守交通安全」等宣導標語一一掛上。孩子們邊掛邊念口號，在歡樂的氣氛中，自然而然將安全觀念記在心裡，讓這棵聖誕樹成為最有意義、也最具教育價值的節慶裝飾。

中市警四分局也表示，長期以來持續結合學校、導護志工與社區力量，共同守護學童通學安全，透過警校合作與社區參與，營造友善、安全的成長環境，讓警察不只是站在路口指揮交通的身影，更是孩子在需要幫助時可以安心依靠的對象。

交通錐也能變聖誕樹，中市警四分局寓教於樂守護學童安全。(圖／記者澄石翻攝)

中市警四分局指出，近期社會治安事件引發民眾高度關注，警方除全力投入治安維護與交通執法外，更將「守護學童安全」列為重要工作重點。針對上下學時段，依轄區特性與學校分布情形，加強校園周邊巡邏、定點守望、交通疏導與即時應變作為，全面提升見警率與反應速度。警方也再次提醒，學童上下學途中如發現可疑人事物，務必保持距離並立即通報，讓安全從校園延伸到社區，陪伴孩子平安成長。

