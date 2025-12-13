中部中心報導

在台中市中區繼光街商圈的巷子內，有一間經營將近50年的沙茶火鍋店，老闆陳文廷從小練空手道得過全國冠軍，當過空手道老師，他也自稱火鍋老師。轉行從事餐飲後，一家子口兩代人，在台中中區經營沙茶火鍋，獨門沙茶醬加上新鮮食材，吸引一票老主顧，老闆更用他獨特的經營方式，製造滿場歡樂。

歡樂來吃鍋！ 空手道火鍋老師唱唱跳跳買氣旺

台中沙茶火鍋夜市人生。客人用餐吃火鍋，老闆陳文廷穿梭桌間，唱起歌來歌曲一首接著一首，客人拍手打拍子，這頓飯吃起來，特別歡樂，還有打油詩用餐時間，火鍋店從室內到室外人潮擠得滿滿，台中繼光街商圈這間老牌沙茶鍋，飄香近50年，客人衝著，扁魚大骨和沙茶熬煮的靈魂鍋底而來，火鍋滾的沸騰冒泡，跟這裡的人氣一樣強強滾。

幫客人調製黃金比例沙茶醬，這是老店的招牌，老闆陳文廷有著豪邁霸氣，其實他，從小練空手道得過全國冠軍，也當過空手道老師。賣起火鍋後，為兩代人扛起家業，他也叫自己火鍋老師，經營火鍋店，有著職人堅持。

台中沙茶火鍋夜市人生。牆上掛著大明星簽名照片，還有政治人物光臨朝聖，老店在沒落許久的台中中區經營，彷彿也為當地點燃明燈，在巷弄經營的火鍋店，每到用餐時間人聲鼎沸，火鍋老師陳老闆，把客人當家人，用心經營，也用歡笑聲，陪伴客人吃鍋，在街頭飄香。

原文出處：歡樂來吃鍋！ 空手道火鍋老師唱唱跳跳買氣旺

