歡樂友緣女子公開賽最終回 張靖翎奪生涯第4冠

總獎金500萬元的2025歡樂友緣女子公開賽，今（21）日在新竹關西立益高爾夫球場進行最終回合賽程，前2回合後獨佔領先位置的張靖翎，再繳出8鳥2柏忌，將桿數有效降低至66桿，最終以3回合206桿奪得生涯第4冠，並抱回90萬元冠軍獎金。

第2回合輪遭遇大量損失的泰國選手帕查拉朱達，第3回合捲土重來，一度升至領先位置，可惜未能成功拉近差距，但靠著7鳥0柏忌優異表現，打出65桿，以209桿排名第2。

以並列第5出發的張亞琦，穩定賺進博蒂以後，順利擠進前段班，第16洞更演出短切進洞再進補1鳥，繳出69桿，以212桿與泰國女將喬爾切娃並列第3。

業餘選手今西さくら雖然未能延續並列第5的好表現，但自第14洞起連抓2鳥，最後以單回合75桿、總桿218桿，拿下並列第15，也獲頒為本屆最佳業餘選手。

賽後張靖翎高舉冠軍獎盃後表示：「去年拿下3勝後，今年終於又獲得1座冠軍，我非常感謝歡樂友緣創會長、執行長和歷任會長們支持這場比賽，也謝謝聯華食品提供豐富的點心，讓我們有滿滿的活力，同時還有精心籌備賽事的TLPGA劉依貞理事長、提供高挑戰性場地的立益球場，最後我也要感謝家人及朋友們一路支持陪伴我，以及揮桿教練、體能教練，贊助商TaylorMade、永春物理治療所、提供訓練場地的再興球場，以及曾秀鳳高爾夫訓練中心，還有此次所有參賽選手，大家這禮拜辛苦了。」

2025歡樂友緣女子公開賽封后，張靖翎抱回生涯第4冠。（TLPGA／葉勇宏攝）

