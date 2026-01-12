歡樂團聚，當心「病毒湊熱鬧」！感染科醫師提醒：出現感染症狀，務必把握快篩關鍵時刻

時序進入冷冬歲末，過了聖誕節後，跨年、元旦假期接連而至，這時，正是三五好友頻繁相聚、出遊、同樂的好日子。也因此，人與人的近距離接觸機會大幅增加，隨之而來的是各種呼吸道病毒跟著出來「湊熱鬧」。

低溫、群聚時刻，讓病毒無所不在

台灣感染症醫學會秘書長王永志醫師表示，秋冬常見的呼吸道疾病包括流感、新冠肺炎及人類呼吸道融合病毒肺炎等，這些疾病的傳染途徑均為飛沫傳染，每到跨年氣溫寒冷，人們總是緊閉門窗，加上群聚時間增加，若環境的空氣不流通，更大幅增加傳染機會，只要有人生病就可能會傳染給同處一室的同事朋友；此外，南來北往人潮流動時，交通工具也進一步加速病毒傳播。

因此，每當跨年、元旦活動之後，醫療院所中因發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲勞、肌肉痠痛等感冒症狀就醫的病患就會明顯變多。

感染症狀高度重疊，讓人難以辨識

近期，根據疾管署的實驗室監測資料顯示，社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，新冠病毒跟人類呼吸道融合病毒則伺機而動。但這些呼吸道病毒所導致的症狀高度重疊，常難以分辨是哪隻病毒作怪。

謝醫師提醒，染病後症狀並非立即出現，像是流感、新冠肺炎等潛伏期約是 2〜14 天，建議將跨年後兩週視為一段「自我觀察期」，這段時間如果仍有聚餐或出遊行程，應留意身體變化，到人多、通風差的場域時，可視情況配戴口罩。

群聚後不適，快篩確診才能對症下藥

若跨年群聚後兩週內出現疑似感染症狀，不要花時間「盲猜」與「拖延」，應第一時間進行快篩確認病因，才能快速決定後續「對症下藥」。

王永志醫師強調，流感與新冠病毒感染後併發重症風險高，因此，面對病毒感染時，透過篩檢診斷，及早啟動治療。流感與新冠肺炎在發病後 48 小時內使用抗病毒藥物，可有效縮短病程、降低重症風險。

謝顯森醫師提醒，特別是本身屬於高風險族群者，如 65 歲以上長者、慢性病患者、免疫力較低者等，一旦感染流感或新冠肺炎，較容易出現重症或併發症；或是家中同住高風險族群，也應特別提高警覺，最怕群聚後將病毒帶回家，影響家人健康。

跨年後，大家應該做的是「發現得早、處理得早」！市面上已有新冠病毒、流感病毒多合一病毒快篩試劑可讓民眾在出現症狀後先行確認所感染之病毒種類，進一步決定是否就醫，也能避免因為在不明確的情況下繼續聚會或外出，造成病毒傳播。

防疫做得好，團聚才能更安心

兩位醫師同時呼籲，參與跨年及年節活動時，仍應落實個人防護措施，包括配戴口罩、勤洗手、使用酒精消毒，並避免頻繁接觸公共物件。跨年後接續而來的尾牙聚餐、KTV 等活動，多半位於密閉空間且不易全程配戴口罩，民眾更應提高警覺。

此外，疫苗接種仍是預防重症的重要防線。醫師提醒，流感與新冠疫苗接種後約需一個月才能產生足夠保護力，符合資格的民眾，特別是長者、幼兒、慢性病患者與免疫力較低者，或家中有高風險族群者，應及早完成接種，讓團聚不只溫馨，也更加安心。

文／黃慧玫 圖／楊紹楚