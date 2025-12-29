歡樂宜蘭年 馬年紅包開放訂購

宜蘭縣政府29日發表「2026歡樂宜蘭年」馬年生肖紀念紅包與春聯設計，以「馬福樂事」為主題，結合Marvelous（非凡）諧音，象徵新年精彩不凡。代理縣長林茂盛指出，主視覺由成功國小美術班學生共同創作，即日起至民國115年2月6日開放訂購限量紅包，春聯同步提供民眾免費索取。

發表會邀請由國中小學生組成的「M&Ocean」樂團演出，孩子為籌募赴美參加音樂節經費努力不懈，以童真、勇氣與創意帶來充滿能量的演出，展現勇敢追夢精神，也與馬年象徵的生命力與希望相互呼應。

林茂盛表示，邁入第33年的「歡樂宜蘭年」是凝聚常民生活與節慶情感的重要活動，今年主視覺以繽紛色彩描繪奔騰白馬，象徵勇氣、前進與突破，傳遞迎向嶄新一年的祝福與期待。

馬年紀念紅包設計結合立體紅馬與存錢筒功能，民眾可DIY摺出象徵財源滾滾的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的美好寓意，期盼新的一年收進的不只是紅包，更是滿滿福氣。

馬年紀念紅包即日起至明年2月6日止開放訂購，每份45元，購買200份以上每份40元，數量有限售完為止。民眾可至宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區購買，亦可透過電話或網路訂購。

此外，生肖屬馬的民眾自即日起，可至宜蘭縣史館官網申請免費索取紀念紅包，馬年春聯也同步於各文化場館開放免費領取，每人限領1份，數量有限送完為止。

「2026歡樂宜蘭年」除夕晚會將於明年2月16日在中興文創園區盛大登場，活動規畫精彩表演、馬吉市集與台語闖關遊戲，並結合起爐祈福、拿紅包等傳統儀式，邀請全國民眾齊聚宜蘭，熱鬧迎接嶄新馬年。