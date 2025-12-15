歡樂巨星演唱全球遊客同嗨 板橋警多語宣導反詐騙

《圖說》板橋警於歡樂耶誕城「巨星演唱會」啟動多語言、多面向的「反詐騙」宣導。〈板橋分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市板橋警分局為確保國際級新北歡樂耶誕城「巨星演唱會」盛會，吸引全臺及世界各地遊客共襄盛舉安全無虞，除投入交通疏導與維護治安秩序外，更善用此一契機，針對外籍遊客，啟動多語言、多面向的「反詐騙」宣導活動，營造一個安全、友善的國際觀光環境，每一位國內外遊客留下安全、美好的回憶。

板橋分局長廖誌銘表示，新北歡樂耶誕城是新北市相當具國際指標性的活動，警方有責任確保每一位國內外遊客都在此留下安全、美好的回憶。未來將持續加強外國人士人身安全與犯罪預防宣導，讓臺灣的治安專業與友善服務成為新北市最亮眼的「耶誕光芒」。

《圖說》板橋警於歡樂耶誕城「巨星演唱會」在板橋車站及周邊人潮集中區發放包括；英語、泰語、菲律賓語、印尼語、越南語等多種語言防詐、識詐文宣。〈板橋分局提供〉

他指出，近年詐騙手法不斷翻新，即詐騙工具科技化、運用文化親近性及跨境無疆界化，板橋分局特別在板橋車站及周邊人潮集中區發放多國語言（含英語、泰語、菲律賓語、印尼語、越南語等）防詐、識詐文宣，提醒外籍朋友個人資料應妥善保管，不要簽署不明文件或提供重要文件(存摺、提款卡號)給他人，以免淪為詐騙集團共犯，加強自我防範詐騙意識及提高對詐騙手段之認知，以免上當受騙。

《圖說》板橋警確保每一位國內外遊客留下安全、美好的回憶。〈板橋分局提供〉

廖誌銘強調，若遇可疑訊息或要求匯款情形，請務必牢記「冷靜、查證、報警」三原則，可撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 報案專線，即時獲得專業協助。