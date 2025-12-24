歡樂耶誕城太嗨 海山警迄今助8名迷失兒童團聚

【民眾新聞葉柏成新北報導】為期45天的2025新北歡樂耶誕城，將於本週日圓滿落幕，活動期間人潮絡繹不絕，轄區海山分局除投入大量警力執行交通疏導與現場安全維護以外，也同步關注孩童安全，活動期間共協助尋獲8名與家人走散的迷失兒童，並皆順利由家屬帶回。

海山分局長林國民表示，耶誕城活動範圍廣，且參觀民眾多，孩童在人群中易因一時疏忽與家人失散，員警於執勤過程中發現或接獲通報後，均於第一時間安撫孩童情緒，並透過廣播、比對特徵及聯繫家屬等方式，迅速協助團聚，獲得家長高度肯定與感謝。

《圖說》海山警關注孩童安全，積極協助走散兒童尋找家人。〈海山分局提供〉

他指出，大型活動期間，警方除維護秩序與交通順暢，也將持續以「為民服務」為核心，守護每一位市民與遊客的安全；同時呼籲民眾，帶孩童外出時應留意動向，可事先約定集合地點或配戴聯絡資訊，以降低走失風險，安心歡度耶誕佳節。