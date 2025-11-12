歡樂耶誕城新北市府行政園區除吸菸區外全面禁菸 14日起取締開罰

新北市府市民廣場暨歡樂耶誕城及周遭場域十一月十四日起全面禁煙，市府已張貼設置公告標示，違者將取締開罰。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

位於新北市府市民廣場二０二五新北歡樂耶誕城將於十四日盛大開幕，為讓大眾在乾淨舒適的空間中享受節慶的喜悅，市府十二日在耶誕城周遭張貼公告，宣布市府行政園區除公告吸菸區外，其餘為禁止吸菸場所，違者將於十四日起取締開罰。

新北市府衛生局指出，市府行政園區除公告吸菸區外全面禁煙措施，先前已公告自十一月一日起至十三日為勸導期，提醒市府員工及市民和洽公民眾禁止吸菸的規定，並定十四日起正式取締，並依菸害防制法規定處以二千元至一萬元的罰款。

衛生局表示，二０二五新北歡樂耶誕成即將於十四日開城，四十五天活動期間人潮眾多，為守護大家的健康及強化禁菸管理，十二日已在市民廣場暨耶誕城周遭，張貼及設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板，以提醒參與活動的民眾共同遵守。

（記者吳瀛洲攝）

衛生局呼籲大眾共同於歡樂耶誕氛圍中，一起營造「清新、健康、無菸」的耶誕城，如有戒菸需求可以利用各區衛生所提供的戒菸服務，或撥打０八００-六三六三六三戒菸專線尋求協助。