歡樂耶誕城比民心重要嗎？淡水停水怒火灌爆侯友宜臉書

（記者陳志仁／新北報導）淡水區因 11 月 27 日淡北道路工程不慎擊破自來水幹管，導致超過 6 萬戶長時間停水，引發民怨；新北市長侯友宜今（1）日表示，截至上午6時，停水區域仍僅有約八成恢復用水，對施工造成的不便深表歉意，市府已設立專責窗口助民眾申請水費減免，施工廠商將負起賠償與責任追究。

圖／新北市長侯友宜今（1）日表示，市府已設立專責窗口助民眾申請水費減免，施工廠商將負起賠償與責任追究。（記者陳志仁攝，2025.12.01）

淡水人則在侯友宜的臉書留言怒嗆，「你到底知不知道我們已經進入第4天沒水可用，這樣的市府是如何讓人信任，一天延過一天，你的效率是不是太差了；颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這次4天無水停班停課也沒淡水的份，現在是歡樂耶誕城比民心重要是嗎？此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大！」

廣告 廣告

侯友宜指出，「淡北道路在施工的過程當中挖破水管，造成淡水居民的不便，我深表歉意」；為加速復水進度，市府持續緊盯工程狀況，施工人員、區公所、民意代表與里長3天來不眠不休，目標今日內達到百分百復水，而市府將全面檢討施工管理與緊急應變能力，確保未來類似事件不再影響居民日常生活。

針對淡江大橋路跑及自行車的活動，中央與地方雙方隔空放話，導致的關係緊繃；侯友宜回應，所有的施政，一切以市民所需要的建設、權利，為最大的優先，中央與地方應透過平台加強協調，唯有中央跟地方一起努力，相關的建設及活動才能夠辦得更好。

更多引新聞報導

淡水停水數日怨聲四起 鄭宇恩批市府應變慢又管理失靈

傳統市場變身更時尚！新北奪五星榜首侯友宜稱讚

