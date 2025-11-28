歡樂耶誕城《巨星耶誕演唱會》重磅卡司出爐

《圖說》侯友宜市長宜、觀光旅遊局局長楊宗珉(右1）與藝人陳漢典一起進行啟動儀式，宣布精彩的「巨星耶誕演唱會- The Greatest Show 」即將展開。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「新北歡樂耶誕城」最受樂迷注目、引頸期盼的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12月13、14日兩天18時至22時熱鬧登場！新北市觀光旅遊局今(28)日舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，身兼演唱會主持人及表演卡司的陳漢典更驚喜現身卡司公布記者會。

《圖說》2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13、14日登場，眾星齊聚熱力開唱。〈觀旅局提供〉

卡司公布記者會由食尚玩家主持人曾子余主持，並揭曉將與金鐘主持陳漢典、朵拉 謝雨芝，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒！「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱。

壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容，搭配如痴如醉的「韋式情歌」，將瞬間掀起全場大合唱。

《圖說》市長侯友宜贈送陳漢典和曾子余大小金鏟子，祝福兩位早生貴子。觀旅局長楊宗珉代表致贈。〈觀旅局提供〉

12月14日由「超人氣Z世代天團」告五人開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。

《圖說》「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」活動將由曾子余、朵拉 謝雨芝與金鐘主持人陳漢典接下演唱會主持重棒。〈觀旅局提供

此外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出。