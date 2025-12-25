歡樂耶誕 2團體高鐵站快閃演出

歡慶聖誕節，台南市之鐵扶輪社與台南好厝邊樂團攜手，快閃高鐵台南站演出。（高鐵提供）

記者盧萍珊∕歸仁報導

歡慶聖誕節，台南市之鐵扶輪社與台南好厝邊樂團攜手，二十五日在高鐵台南站快閃演出，表演者精心準備具節慶氣氛的曲目，精彩表演讓車站內瀰漫濃濃的耶誕氛圍，也讓高鐵旅客體驗聽覺與視覺的雙重饗宴。

耶誕快閃活動由好厝邊樂團長張世禎吹奏薩克斯風揭開序幕，現場搭配演唱多首膾炙人口的耶誕組曲，孰悉的旋律吸引旅客停下腳步，跟著低聲哼唱。

緊接著由長榮大學的非洲籍學生帶來動感的非洲鼓樂，透過多層次的節奏，展現炙熱歡快的鼓樂魅力。最後崑山科大熱舞社以輕快的舞步、活潑動感的舞曲，綻放出青春活力，讓全場HIGH翻，共度歡樂耶誕節。

高鐵台南站長高誌隆表示，台灣高鐵積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，歲末年終之際，除車站大廳內布置繽紛耀眼的耶誕樹，更結合節慶主題舉辦應景的藝文表演，串起節慶的喜悅氛圍；希望旅客在匆忙的行程中，也能感受佳節的溫馨氣氛，同時創造更多愉快的乘車體驗與感動。