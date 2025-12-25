歡樂過綠色耶誕 環境部教3招環境少負擔

〔記者黃宜靜／台北報導〕今天是耶誕節，許多人會送禮、聚餐；對此，環境部表示，送禮時建議優先使用可重複利用的提袋，在聚餐時吃多少、點多少，同時在佈置時，也記得搭配節能燈具與適度開燈，既有氣氛，度過一個綠色耶誕，讓環境少負擔！

環境部在臉書專頁分享，2050淨零目標，是整個社會一起前進的方向，這個目標無法一步到位，需要全民在生活細節上，一點一滴累積出結果。

在歡慶過耶誕時，環境部建議，送禮時優先使用可重複利用的提袋、包裝紙、裝飾品，選擇耐用、實用、環保材質的禮物，減少閒置與丟棄的機會；同時，在聚餐前，先估人數、並在聚餐時吃多少、點多少，若有剩下的食物就一起打包，讓好料理不變成廚餘，也是為減碳多走一步。

廣告 廣告

​

環境部續指，佈置耶誕的裝飾品與燈串可重複使用很多年，因此可搭配節能燈具與適度開燈，既有氣氛，又不增加太多用電負擔。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

劉嘉玲耶誕豪宅太奢！梁朝偉大方供愛妻開趴

