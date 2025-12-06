歡樂閱讀嘉年華 多元主題書香無國界

記者黃朝琴／臺北報導

114年臺灣閱讀節主場活動「歡樂閱讀嘉年華」今（6）日起一連兩天於中正紀念堂園區登場，以「閱讀開啟無限」為主軸，國家圖書館等超過130個單位設置170個攤位，推出推出故事村、書香市集、行動書車等24項主題動活動；並結合新課綱精神、STREAM領域、雙語政策、國家語言、國際文化，充滿新奇與啟發，吸引親子逛書展、交換圖書、玩遊戲，體驗美好閱讀時光。

今年活動邁入第13屆，各級圖書館、博物館、出版社、書店、閱讀團體共襄盛舉，推出多元創新攤位，大小朋友最愛的「歡樂故事村」、「小小愛書人」、「閱讀繽紛樂．歡樂大相聚」、「好書交換趣」等攤位再次回歸，喜歡逛市集的朋友可在「書香大市集」、「博物嬉遊島」、「旅圖小徑」、「青春學園」、「行動書車」等攤位獲得樂趣。

廣告 廣告

如果喜歡驚喜感，可以帶一本書到大忠門玩「覆面漂書」，如果想更新家裡的書櫃，可同樣到大孝門參加「好書交換趣」。 國家圖書館「好書交換趣」活動場地設置迴廊，綿長書牆與絡繹不絕的換書人潮，成為一道獨特而動人的風景線。有家長反映，孩子不斷成長，許多圖書不再翻閱，書籍互換可換取更符合年齡層需求讀物，去年換到的書籍再次帶來交換，讓圖書循環再利用。

想要動手創造樂趣嗎？北林蔭大道 有「OPENLAB創意實驗室」，南林蔭大道 有「古印新玩」、「共創南館拼圖」、「蝴蝶舞花間」；大忠門有「飛行火箭繽紛樂」， 有畫畫、實驗，還有動手DIY，每個都超精采。

如果喜歡體驗場館、圖書館，民主大道上「博物嬉遊島」、「旅圖小徑」、「行動書車」精采無限，至於大孝門有「青春學園」、「療癒閱讀」，讓你愈讀愈幸福，展現不同圖書館的特色。

如果喜歡聽故事、共讀繪本，千萬別錯過在大忠門庭園區的「歡樂故事村」和 北林蔭大道「小小愛書人」。想接軌國際嗎？ 「世界交享閱」、「探索韓國文學」、「SDGs大挑戰」等攤位等你來。

如果想認識母語，「臺語好好玩」攤位絕對不能忘記；主舞臺「閱讀繽紛樂，歡樂大相聚」也有精湛的母語表演。想延伸閱讀樂趣嗎？北林蔭大道「國圖到你家」，輕鬆在家享受好書數位化、「書本小偵探」陪你回味那些曾經愛不釋手的經典書籍；南林蔭大道「讀字所在」閱讀salon ，結合熱騰騰的openbook好書獎，和你一起深化閱讀。

今年「世界交享閱」主題攤位，與12個邦交國大使館及駐臺機構合作，開啟國際閱讀文化交流，點亮整個活動，包括法國、捷克、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、以色列、瑞典、日本、德國、墨西哥、波蘭，以及臺灣歐洲聯盟中心，涵蓋歐洲、美洲、亞洲與中美洲，12國文化齊聚，共享全球閱讀盛宴。除異國繪本、文學作品，另有著色體驗區，邀大家可揮灑色彩，親子透過共讀與彩繪，探索不同國家文化，以閱讀為橋樑，不需出國就能走訪世界

法國在臺協會推出的法語－中文雙語朗讀，讓大家更親近法國兒童文學，並學習基礎法語，開啟跨文化閱讀旅程。捷克經濟文化辦事處則將捷克的冬季節慶氛圍帶到臺灣，安排薑餅手作與聖誕星星創作，傳遞捷克文化。貝里斯大使館以該國獨特透過書籍、傳統服飾與打鼓課程，邀大家感受中美洲的色彩與節奏。

此外，日本、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞等國的展示攤位，也帶來各具特色的文化體驗活動，讓大小朋友體驗異國風情。