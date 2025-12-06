歡樂閱讀嘉年華 書香滿溢樂趣多

記者黃朝琴／臺北報導

114年臺灣閱讀節主場活動「歡樂閱讀嘉年華」昨、今2日於中正紀念堂園區登場，以「閱讀開啟無限」為主軸，國家圖書館等超過130個單位設置170個攤位，推出故事村、書香市集、行動書車等24項主題活動；並結合新課綱精神、STREAM領域、雙語政策、國家語言、國際文化，充滿新奇與啟發，吸引親子逛書展、交換圖書、玩遊戲，體驗美好閱讀時光。

多元創新攤位 驚喜連連

今年活動邁入第13屆，各級圖書館、博物館、出版社、書店、閱讀團體共襄盛舉，推出多元創新攤位，大小朋友最愛的「歡樂故事村」、「小小愛書人」、「閱讀繽紛樂．歡樂大相聚」、「好書交換趣」等攤位再次回歸，喜歡逛市集的朋友可在「書香大市集」、「博物嬉遊島」、「旅圖小徑」、「青春學園」、「行動書車」等攤位獲得樂趣。現場還有「好書交換趣」、「覆面漂書」，不僅可以讓圖書循環再利用，驚喜感也滿滿。

廣告 廣告

開啟國際閱讀文化交流

今年「世界交享閱」主題攤位，與12個邦交國大使館及駐臺機構合作，開啟國際閱讀文化交流，點亮整個活動，包括法國、捷克、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、以色列、瑞典、日本、德國、墨西哥、波蘭，以及臺灣歐洲聯盟中心，涵蓋歐洲、美洲、亞洲與中美洲，12國文化齊聚，共享全球閱讀盛宴。除異國繪本、文學作品，另有著色體驗區，邀大家揮灑色彩，親子透過共讀與彩繪，探索不同國家文化，以閱讀為橋梁，免出國就能走訪世界。