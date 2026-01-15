歡笑聲中學習人生課題 復興國小新年首演《最好的師傅》

志工團戲劇組身穿特色戲服登台演出，透過生動表演傳遞正向能量與生命教育理念。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

台南市東區復興國小在寒假前夕熱鬧登場，一齣充滿歡笑與感動的音樂劇《最好的師傅》於十五日上午在校內上演，為全校師生帶來一場寓教於樂的生命教育饗宴。這齣戲由校內志工團戲劇組精心籌備，演員多為學生家長，大家利用課餘時間反覆排練，只為呈現最精彩的演出。「東區復興劇團」從去年底到現在已經在九所國中小演出，觀賞人次將近六千人，獲得很大的迴響。

劇情講述黃師傅以耐心、鼓勵與信任，引導每個人發揮潛能，最後攜手對抗困難、迎向希望的故事。透過歌舞、對白與生動角色，讓孩子在歡樂中學習「相信自己」與「互相扶持」的重要。 值得一提的是，復興國小校長陳茂盛也驚喜客串演出，與志工家長一同站上舞台，傳遞正向能量，現場掌聲與笑聲不斷。學生們看得目不轉睛，也從劇情中獲得滿滿啟發。

廣告 廣告

復興國小全校師生齊聚欣賞音樂劇《最好的師傅》，現場氣氛熱烈，笑聲與掌聲不斷。（記者林怡孜攝）

學生許程皓分享：「看完表演後，我學到做事情要有信心，不要輕易放棄。」學生楊苡莛則說：「我最喜歡黃師傅，因為他會鼓勵大家，讓人覺得自己很棒。」

「最好的師傅」不僅是一場演出，更是一堂溫暖的生命教育課。陳茂盛表示，老師就像黃師傅一樣，願意陪伴學生走過學習的低谷，幫助孩子找到屬於自己的亮點，迎向更好的未來。