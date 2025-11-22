歡迎中國投資？美國奧克拉荷馬州州長：強人所難

編譯林浩博／綜合報導

美國與中國在10月底的「川習會」達成貿易休兵，但貿易戰的餘波仍持續。美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)州長史迪特（Kevin Stitt）於21日表態，稱他「不大願意」(reluctant)接受中資企業前來投資。

美國奧克拉荷馬州州長史迪特。美國與中國雖然已宣布貿易休兵，但雙方的貿易緊張仍深深影響美國地方政治，奧州州長史迪特21日即直言，要他歡迎中國投資，實在強人所難。（圖／翻攝自X平台 @GovStitt）

美國地方政治隨貿易戰震盪

彭博社在報導指出，史迪特的發言，又一次凸顯了美中之間的貿易緊張，給美國國內地方政治所造成的震盪。

史迪特21日出席了在新加坡舉辦的「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum），他於場邊接受彭博電視專訪稱：「張開雙臂、歡迎中國所投資的企業進入奧克拉荷馬州，我們是不大願意的，這是就我個人來說，因為這恐怕會有一些潛在的衝突。」

史迪特身兼全美州長協會（National Governors Association）的主席，他強調，儘管奧州對外國投資持開放態度，他也聽聞其他同屬共和黨籍的州長，擁有相同的顧慮。史迪特認為，即使是民主黨的同僚，對於歡迎中資企業或中國投資農地，也抱有與他同樣的擔憂。

史迪特直言：「我們想要的，是與盟國、與我們思想較為相近的人們做生意，而對於讓中國的影響力進入奧克拉荷馬州，我們應更為謹慎一點。」

外資持有農地威脅國安

美國兩大黨的議員，一直以來都很憂心外資擁有農地，會對糧食與國家的安全構成威脅。川普政府7月即宣布，將與州議員們共同努力，終結外國人對農地的購買。

美國總統川普今年指示外來投資審查委員會（CFIUS），限縮中國對科技、能源等戰略領域的投資。另外，雖然美中雙方進入貿易休兵，兩國仍在協商關於北京放寬稀土出口的關鍵細節。

