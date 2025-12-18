歡迎來到卡加布列島1／他宛如幼幼台葛格 將政令宣導包裹在軟綿綿的童言童語裡

何志偉近日頻頻在桃園拜廟或出席親子活動，被視為桃園市長參選熱門人選。（杭大鵬攝）

星期天，何志偉出席桃園一場幼幼台親子活動，小朋友們跟著台上的葛格姐接蹦蹦跳跳〈卡加布列島〉，何志偉手持泡泡槍手舞足蹈，43歲的他將政令宣導包裹在軟綿綿的童言童語裡，竟也沒有違和之感。

從市議員、立委到總統府副祕書長，從政15年，昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，被黨內同志罵「死小孩」，但他不以為忤，說「死小孩」是一種提醒，不要忘記從政初心。問他到底選不選？他沒有說會，也沒說不會，只說：「若獲黨徵召，將會全力以赴。」

分裂的社群年代，仇恨和情緒永遠是最好的武器，沒有一個政治人物可以令2,300萬的人喜歡，但只要煽動230萬人恨你，你就有流量，政壇已然是一個卡加布列島，檯面上盡是猩猩和青蛙，讓一個氣質宛如幼幼台葛格的死小孩競選桃園市長又有何不可呢？

時間是11月下旬的星期日，地點是桃園大有梯田公園。灰撲撲的水泥城市闢建生態公園，有水塘、有稻田、有遊樂場，一場幼幼台活動在此熱熱鬧鬧地進行著。數百名小朋友，跟著舞台上草莓姐接、菠菜葛格蹦蹦跳跳，「我來到一個島，它叫卡加布列島，有隻身穿七彩衣的鳥，對著我微笑。我來到一個島，它叫卡加布列島，小黑猩猩很有禮貌，歡迎我來到。來到小湖旁，綠色青蛙抬頭望，牠和蜜蜂女皇竊竊私語在商量，la la la，大家要跟我一起唱！」

大有里、褔元里、寶寬里…人群中幾個穿競選背心的里長，圍著一個身穿綠色獵裝的男人，那是總統府副祕書長何志偉。政治人物從來沒有無緣無故的亮相，舞台背板寫著：「桃園HO幸福，親子派對」。HO，是何志偉的「何」。

志偉葛格 童言童語宣政令

「哇！各位小朋友大家好不好？今天有這麼多的氣球，為什麼呢？因為～我們很幸福。小朋友可以幫志偉葛格一個忙嗎？去抱一下你的爸爸媽媽、阿公阿嬤，說謝謝哦！好，今天我要特別感謝現場的爸爸媽媽跟阿公阿嬤，我們都是幸福的搖籃。大家知道嗎？目前賴總統最受歡迎的政策就是『0到18歲國家一起養』，0到6歲有7,000到13,000元的補助；一路到國小、國中、高中，全面的免學費；還有在私立的大學，我們還有35,000元的補助學費。所以在這邊要跟所有的爸爸媽媽跟阿公阿嬤，來做這樣的報告。那小朋友，我們有一個『有獎徵答』，大家想不想拿到小獎品？想不想？想的話有一個條件，親一下你的爸爸媽媽，要跟他說謝謝哦。」43歲的何志偉長著一張娃娃臉，比台上主持人更像幼幼台葛格，只見他拿著泡泡槍手舞足蹈，冰冷的政令宣導包裹在軟綿綿的童言童語裡，竟也沒有違和之感。

李四川說因板橋鄰居阿嬤鼓舞，願意參加黨內初選角逐新北市長。吳怡農表態爭取民進黨台北市長提名，遭同黨同志質疑根本沒有深耕基層。2026縣市長選舉倒數不到1年，參選者動作頻頻，何志偉近日屢屢在桃園拜廟，或參與親子活動，時間拉回5天前，我們來到總統府，問他到底選不選桃園市長？他沒有說會，也沒說不會，只說：「若獲黨徵召，將會全力以赴。」

身處中華民國的權力中樞，在百年紅磚建築兜兜轉轉，空氣裡一片肅穆，唯獨副祕書長的辦公室是濃濃咖啡香和沙發音樂。AKA「中華精品咖啡交流協會榮譽理事長」的何志偉，劈頭就要我們選豆子、挑杯子，堅持手沖咖啡待客。這份工作會不會壓力大到血液裡都是咖啡因？「不會欸，我一天只能喝一杯，太晚喝，晚上就會睡不著。」你睡眠品質好不好？「很好欸，睡眠心跳才4、50。」

