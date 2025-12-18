歡迎來到卡加布列島2／從政就像入廳堂也進廚房 初選失利在家躺2個禮拜

何志偉昔日因美豬政策跟蔡政府唱反調，被黨內同志罵「死小孩」。（王漢順攝）

最Chill的人做最高壓的事，總統府副祕書長的日常是這樣：在府內，一天平均接待3到5組陳情團體、看200件陳情信件，府外則是大大小小的座談會和讀書會，這小時接受我們專訪，北市發生79歲老婦殺死身障兒的人倫悲劇，下一個小時又要幫賴清德總統到府關切。總統府祕書長是潘孟安，再下來是他和鄭俊昇2個副祕書長，何志偉負責外交、公共事務、國會和預算，「我很幸運，在當今政壇氛圍對立的狀況下，我去了立法院還可以全部把預算帶回來，沒有被刪。我的仇恨值沒這麼高，立法院很多不同政黨的立委都是老同事，你說我們是朋友嗎？是啊。委員們都很忙，但總統府的官員，願意在那邊等他，某個程度來講，就會創造一個比較好談的空間。我還負責跑基層、跑地方，總統不能蹲的，我可以蹲，總統不能跪的，我去跪啊，台語不是說『也愛做禮數，也愛做桌（抹）布』。」

什麼意思？就是華語「入得了廳堂，進得了廚房」的意思，不愧是政治世家出身，娃娃臉男人出口就能用最草根的俚俗語比喻最複雜的政治生態。他祖父何金養曾是北投鎮民代表會主席，母親薛凌曾任民進黨不分區立委，繼父陳勝宏則是陽信商業銀行董事長、現任民進黨中央黨部財務長。他在美國出生，2008年返台當兵，註銷美國國籍；2010、2014年連續2屆當選台北市議員；2018年，時任台北市第2選舉區（士林、大同區）立委姚文智請辭後，他參與補選勝出，2020年又以創新高的得票數及得票率連任。

初選失利 像被女朋友分手

提到擔任民代時的得意政績，他的聲音都拔高起來：「我推酒駕累犯就要去洗大體的政策，台北市真的破紀錄，有超過1年的時間，酒駕累犯肇事的死亡是歸零，我等於進行了一場超大型的社會實驗。我是TPASS（大眾運輸定期票）原始提案人，那是我畢生最驕傲的代表作，因為今年底就會有15億人次使用過，大家不會說『打破框架』，但我在框架外面再生一個框出來，嗯。這二個框是可以連在一起的。那我跟過往所有的副祕書長比較不一樣的地方是：我真的在框外面思考，嗯。我甚至可以把框框外面的東西，再長一個框框出來。」

立委當得有多春風得意，2023立委黨內初選輸給王世堅，就有多失意。「我躺在家裡2個禮拜，不是生病那種躺，就是不出門，餓了就叫Uber，澡也沒洗，不斷地問自己為什麼？初選結束之後，還有半年的時間在國會，那種感覺像交往很久的女友跟你分手，有微微失戀感，很悶。結果任期結束，我就進辦公室跟大家說『我走了』，說完，頭也不回，東西也不收就走掉了。」

人生有一半時間都在政壇的男人，頓無所依，只能退到自己的PODCAST《尬聊何，必認真》，訪問百工百業，幻想其他的人生，「我不用活一千次，可是我可以體驗一千種人生。」誰知下一個邀約居然來自賴清德。「正式接到通知，人剛好在德國參訪，跟歐盟的議會主席在一塊。後來進總統府，才知道那一團有好幾個都是總統的朋友…」何志偉在立委任內擔任外交國防召委，卸任後仍被安排各種國際活動、閉門會議與公開發言，他說賴總統是一個高度謹慎的人，已經透過很多人在觀察他了，說那是一場長達1、2年的面試也未嘗不可。昔日他曾在美豬議題和蔡政府政策唱反調，被黨內同志罵「死小孩」，這個需要高度整合、協調黨內的副祕書長位置落在「死小孩」身上，外界的雜音自然是：「何志偉憑什麼？」

