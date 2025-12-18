歡迎來到卡加布列島3／他曾是二手車買賣王牌業務 不在意性向被開玩笑

何志偉稱自己與之前的副祕書長不同之處，乃他思維跳脫框架，在框架之外再創一個框架，進而有了對話的可能。（王漢順攝）

「那時候罵我『死小孩』，我其實從來沒有生氣過欸，我只是覺得—你知道當政治人，本來就真的是抗壓性跟包容度要很寬，我覺得『死小孩』並不是咒罵，而且很多事都要看你自己從哪個觀點去想，『死小孩』也可能是你不圓滑、不世故、你沒有那麼多的謀略，沒有那麼多的算計，有什麼說什麼這樣子。現在回頭去看，那反而是一個提醒，提醒自己不要忘記初心，要做自己，be yourself、be real。

口口聲聲說要當死小孩，不圓滑、不世故，但被問及老闆是怎樣的老闆，他的回答彷彿ChatGPT一樣禮貌而不出錯：「我覺得我在這邊工作很幸福，我當他的員工、幕僚很快樂。」話題連忙帶到美國總統川普打貿易戰，他幫賴總統安撫國產車業者情緒。副祕書長的工作被他形容得像王牌業務員，處理客訴，五星好評，而事實上，他根本就是，「我在美國第二份工作是賣二手車，我最高紀錄一天賣三台車，幫我繳清學費。我喜歡二手車，每一輛車打開，有些香水味很重，有些酒味很重，每輛車都有不同的故事，賣車就是說故事。然後查到最好的價格點，看它在哪邊可以給我賺多。」

王牌業務員稱他賺的錢比能夠花的還多，在美國養狗，聽王菲的〈寒武紀〉，日子過得很愜意，嘴上說做自己，但政治人物的小孩，人生規劃也沒有別的選擇—回台當兵、從政，「那時候從美國回來，當兵，我的人生突然就濃縮到一個小包包裡。我在馬祖當兵，置物櫃打開，丟掉的口香糖被黏在上面，有上一個學長留下來的襪子，還有一本《道德經》。馬祖四面都是海，什麼都沒有，海風又很冷，在那樣的環境讀《老子》，什麼『物極必反』『無為而治』真是再適合也不過了。」

正向思考 寵辱不驚笑咪咪

從政十五年，人生低谷可曾從哪一句經文得到安慰？「《道德經》有一個重點，就是不要虐待自己，你不要虐待自己，你就不會虐待別人，『寵辱若驚，貴大患若身』，嗯，對啊。你對自己太好、太壞，都不需要，就心平氣和就好了。」

日前接受電視台訪問，何志偉面對鏡頭大秀戒子，說自己已經定下來，主持人不說恭喜，而是問對方是男的女的？網友在影片留言板拿他性向開玩笑，他說自己完全不在意，「我就是早在蔡總統之前，讓彩虹旗升上台北市政府的那一位議員，網友要說什麼就讓他們去說，我的心沒有這麼大，我沒辦法容納這麼多東西。我心裡面要放著快樂、對我好的人就好了，這樣就夠了。」心很小裝喜歡的事就好，你讀黃山料？「沒有欸，但我真的是這樣想的，It's always in my mind。我的短期記憶也沒那麼多。嗯。我的SD卡只有2、3張而已。你每天不開心是一天，開心也是一天啊。」

問當下政局、問賴總統，無論國家大事，或者個人私事，他都是笑咪咪的，正向思考，這個答案太空泛，我們不滿意，進一步追問，娃娃臉男人說：「你再PUSH我多一點。」可愛且懊惱的神情，真的無異於幼幼台葛格。然而此時此刻，身處一個極度分裂的社群年代，再怎麼邏輯正確、顛撲不破的真理都無法說服所有人。仇恨和情緒永遠是最好的武器，沒有一個政治人物可以令2,300萬的人喜歡，但只要煽動230萬人恨你，你就有流量，政壇已然是卡加布列島，檯面上已有無數的黑猩猩、綠色青蛙、蜜蜂女皇，讓一個氣質如幼幼台葛格的死小孩競選桃園市長，又有何不可呢？

