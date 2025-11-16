歡迎來到風土俱樂部 桃青局串連在地青年展現桃園創生能量
桃園市政府青年事務局15日於中原文創園區13倉、14倉舉辦「歡迎來到風土俱樂部」，邀集今年度13組「青年投入永續發展行動計畫」行動團隊及北區青年團隊共同展出，以展覽、體驗與故事分享形式，呈現青年深耕地方、陪伴社區的成果。活動現場人潮熱絡，大小朋友一同感受地方創生的溫度與活力，展現青年局多年輔導成果與桃園豐富多元的地方風貌。
青年局長侯佳齡表示，地方創生不僅是一項政策，更是一場「與土地共學」的生活實踐。青年局期望透過輔導、陪伴與資源串聯，協助青年扎根地方、發展事業，並促進跨域合作與創新交流。「風土俱樂部」象徵新的地方關係網絡，讓青年在行動中彼此連結，也讓市民走進地方、看見桃園各地區的獨特風景。侯局長強調，當青年願意留下來，地方的故事就會持續被書寫，形成桃園獨有的生命力。
今年度青年局協助多組團隊以實際行動為地方注入新能量，成果亮眼。像是「桃氣の青農週記」串聯友善農友與合作夥伴，每月接待近300名遊客，推動友善耕作並創造穩定收益；「Taoyuanother」以設計力導入在地店家，與「桃園珍珠海岸計畫」及新屋團隊「桃園新屋龍攏來」合作試辦五條綠色廊帶主題遊程，推廣地方觀光；「亞植有機農場×強者我朋友」則以課程與小旅行推動食農教育，結合教育與產業發展，建立可持續的地方經濟模式。
活動設有「田野風味」、「故事沙龍」與「地域連結」三大展區，讓民眾透過互動、品味與聆聽，更貼近青年團隊的行動故事。現場亦舉辦「見學蹲點成果分享會」，由大專學生分享實地學習經驗；另有「復興食農」及「中壢街區行動團隊」提供DIY體驗活動與集章抽獎，讓市民以輕鬆方式參與地方創生活動，感受桃園的在地熱情與創意。
青年局表示，「青年投入永續發展行動計畫」推動至今，已協助超過110組青年團隊在桃園各區紮根發展，累積舉辦逾130場創生活動。未來將持續串聯跨域資源，鼓勵更多青年以行動實踐地方創新，讓桃園成為真正「青年留下來、地方更美好」的共好城市。
桃市府青年局舉辦「歡迎來到風土俱樂部」，邀集13組「青年投入永續發展行動計畫」行動團隊及北區青年團隊共同展出。
