歡迎周子瑜回台開唱！ 賴清德讚台灣經濟進步：有錢有閒看演唱會

金馬獎22號登場，總統賴清德今（21）日晚間到台北大巨蛋新開幕的影城觀賞入圍作品《大濛》，呼籲大家支持國片，也談及TWICE成員周子瑜本週首度在台灣演出，他開心歡迎台南麻豆人回來表演。同時賴總統指出，國際巨星來台開唱都大受歡迎，代表台灣經濟進步，有錢有閒可以買票。

賴清德說，今天來看《大濛》，一方面是支持本土電影，一方面是很喜歡陳玉勳導演的作品，不管是《總鋪師》、《熱帶魚》或是《消失的情人節》都非常好看，非常喜歡導演用電影來說台灣的故事、唱台灣的歌。

賴清德也提及周子瑜回台開唱，他說，「TWICE的周子瑜，台南人麻豆人要回來表演了，所以也非常希望在政府支持之下，台灣的演藝工作者、文化工作者都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地共同創作。」

而近年來也有許多國際天團、巨星到台灣舉辦演唱會，賴總統指出，韓團、香港巨星、台灣巨星演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞。

總統表示，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，大家在台灣這塊土地一起來唱台灣的歌、說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲，非常歡迎。

