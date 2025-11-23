歡迎回家！周子瑜出道10年 首度帶成員們回台開唱

韓國人氣女團TWICE於週末連續兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台籍成員周子瑜出道10年來，第一次帶領成員們回到台灣舉辦演唱會，周子瑜還唸了手寫信，分享這些年的心路歷程，感動許多粉絲。TWICE也非常寵愛台灣歌迷，不僅帶來本次巡迴演唱會中唯一一場煙火秀，成員們甚至還演唱了中文歌曲〈日不落〉。

南韓人氣團體TWICE連續兩天在高雄世運主場館開唱。台籍成員周子瑜以台語向歌迷打招呼，「大家好，我是子瑜。」並興奮地喊道，「我終於帶我的成員一起來高雄了！」引發全場粉絲大暴動，熱烈歡迎子瑜回家。

廣告 廣告

周子瑜熱情向台灣歌迷打招呼。圖／民眾提供

周子瑜哽咽曝打拼心聲 曾經的火苗變得很渺小

演唱會現場超級嗨，應援聲不斷，尤其這可是TWICE出道10年來第一次到台灣開唱，周子瑜還特別寫了一封信唸給粉絲聽，令不少ONCE感動噴淚。

周子瑜說，「很多次我想要放棄，曾經那道火苗變得很渺小，但我會用我的力量讓火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰。」

周子瑜哽咽曝在異國打拼心聲。圖／民眾提供

只有高雄有！TWICE唱中文歌、唯一煙火秀嗨翻全場

TWICE超寵台灣粉絲，不僅為了高雄換上全新的表演服，還帶來目前唯一一場煙火秀，甚至成員們還演唱了中文歌曲〈日不落〉。周子瑜的媽媽也在個人YT頻道上感性表示，「這段路真的是太不容易了。」

盼了整整十年，粉絲們終於能在家鄉一起見證台灣女孩周子瑜在舞台上綻放耀眼光芒。

高雄場限定煙火秀。圖／民眾提供

高雄／楊宗諺、黃聖權 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高

TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦

TWICE高雄開唱5.5萬人齊看煙火！娜璉繁中發文喊：很謝謝你們