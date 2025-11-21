歡迎回家！ TWICE周子瑜抵台甜笑 小港機場粉絲嗨

高雄市 / 綜合報導

「TWICE」成軍10周年，即將在高雄開唱，成員之一的台灣女孩周子瑜，因為前一天在日本有活動，因此和團員們分批來台，下午抵達高雄小港機場，一身白色與咖啡色搭配，氣質滿分，也熱情和粉絲們揮手，粉絲們都好興奮，歡迎偶像回家開唱，而周子瑜也在日本活動中錄下影片，說自己很興奮、也很期待。

粉絲說：「子瑜，歡迎回家。」南韓人氣女團TWICE成員，周子瑜來到高雄，一身白色咖啡色搭配，氣質滿分，熱情和粉絲們揮揮手。TWICE成軍10年來台開唱，其他7位成員今(21)日下午先到，周子瑜結束日本行程後跟上，高雄小港機場滿滿粉絲，迎接偶像回家超級開心，特別準備子瑜應援小物。

粉絲說：「子瑜，歡迎回家。」手拿子瑜板板，寫著「瑜宙大美人」歡迎回家，子瑜在隊裡的代表色，藍色應援手燈也少不了，粉絲說：「子瑜的手燈套，還有頸枕，(超可愛的)。」粉絲說：「會很期待，因為她(子瑜)等了10年了，她應該也很開心。」粉絲說：「10年了，很難得，很興奮，整個晚上睡不著，(早上)8點就來了。」

超卡哇伊頸枕，還有娃娃等應援小物，都是要來支持偶像，周子瑜因為前一天20號，在日本有時尚品牌活動，所以才和團員們分批來台，他當時也錄下影片，分享自己將回家開唱的心情。

TWICE成員周子瑜說：「明(22)日就要舉行了，TWICE在高雄的演唱會，10周年在高雄開唱，我非常興奮也很期待。」而周子瑜在高雄鼓山區，買下的豪宅，也為他點亮夢幻藍光，歡迎子瑜回家。

豪宅管理員說：「點燈到禮拜天而已啦，(是在應援)，對對對。」周子瑜在今年直播，曾第一次鬆口生日願望，希望能在家鄉開演唱會，TWICE10周年，22、23日在高雄開唱，實現周子瑜生日願望，粉絲們也相當開心，歡迎偶像回家。

