歡迎子瑜回家！陳其邁全市應援活動揭曉

▲TWICE本週將在高雄開唱，市長陳其邁揭曉「處處有驚喜」4大官方活動。（圖／Live Nation Taiwan）

[NOWnews今日新聞] TWICE出道10年舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，將在本月22、23在高雄開唱，不僅是TWICE首次以完全體來台開唱，同時也是成員周子瑜在故鄉開唱，對此高雄市長陳其邁日前留伏筆表示「處處有驚喜」，今（17）日正式揭曉4大官方限定活動，包括巡迴快閃店、巡迴視覺藍燈光文字秀、主題交通號誌燈與獻聲捷運進站廣播，「一起瘋狂慶祝TWICE到來！」

國際大咖連番到高雄舉辦演唱會，TWICE接棒BLACKPINK本週開唱，市府團隊過去打造「全城粉紅」讓高雄陷入粉紅風潮，對於TWICE子瑜首次回到家鄉開唱，陳其邁「處處有驚喜」揭曉活動。

廣告 廣告

陳其邁表示，「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」，4大官方限定活動 一起瘋狂慶祝TWICE到來。首先是「巡迴快閃店」，將推出期間限定品項及特典，日期為本月15日至24日，地點位於義享時尚廣場。

第二是「巡迴視覺藍燈光文字秀」，集結七大地標，雷射字體「TWICE 《THIS IS FOR》 WORLD TOUR」與巡迴視覺藍燈光秀，時間為本月18日至23日下午5時30分到晚間11時。地點在大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心與美麗島捷運站。

第三為「主題交通號誌燈」，時間為本月18日至23日，地點在世運主場館區，世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈），中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區，大勇路／公園二路口。

第四為「獻聲捷運進站廣播」，由TWICE驚喜獻聲，一起搭車前往演唱會，時間為本月20日到23日，地點為高雄捷運全線。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TWICE十周年開唱！高雄開啟全市應援 韓粉感動：子瑜終於回家了

SJ東海喊「想看杜拜水舞秀」！資深E.L.F.綠委：陳其邁收到了

五月天跨年台中開唱！店家嘆吃嘸商機 何欣純籲盧秀燕快補救