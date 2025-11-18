歡迎子瑜回家！高雄7大地標換成「TWICE藍」 市長陳其邁髮色也變了

TWICE週末將降臨高雄開唱，七大地標已亮燈造勢。Live Nation Taiwan提供

韓國人氣女團TWICE本週末（22日、23日）將登上高雄世運主場館開唱，由於是台灣成員子瑜出道10年後首次返台演出，更顯意義非凡。高雄市政府為迎接TWICE降臨，今（18日）晚起同步點亮7大地標，讓巡迴主視覺藍色燈光照亮高雄夜空，市長陳其邁不僅同步公開空拍影片，就連髮色也換成藍色，還細節十足地拿著象徵TWICE手燈的棒棒糖拍照，十分有哏。

陳其邁變髮迎接TWICE

陳其邁將髮色從粉紅色換成藍色，還拿著棒棒糖拍照。翻攝FB@chenchimai

上個月BLACKPINK造訪高雄開唱時，高雄市也配合城市行銷，市長陳其邁更將社群大頭照的髮色換成粉紅色，引發政治人物跟風「變髮」，這次輪到TWICE來台，陳其邁也沒忘了在髮色上玩創意，已將社群大頭照的髮色改成TWICE巡演主視覺的藍色。

高雄七大地標閃藍光

衛武營點亮藍色燈光，還用雷射文字投射出演唱會巡演名稱。Live Nation Taiwan提供

廣告 廣告

而出道10年的TWICE，終於要在本週末迎來台灣首唱，高雄也特別配合城市行銷，讓這次巡演「THIS IF FOR」的主視覺藍色，點亮高雄夜空。高雄的七大地標大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，都已換上藍色應援燈光。

高雄港旅運中心閃耀著藍色燈光。Live Nation Taiwan提供

高雄流行音樂中心變成藍色。Live Nation Taiwan提供

美麗島捷運站也加入藍色地標行列。Live Nation Taiwan提供

高雄愛河閃耀著藍色燈光。Live Nation Taiwan提供

指定地標還將投射著「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」的雷射文字，都將成為ONCE（粉絲名）不可錯過的打卡地點；此外，高雄的交通號誌也將換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，高雄捷運全線更能聽到TWICE團員親自獻聲的進站音。

中央公園捷運站1號出口除了藍色燈光，還打上巡演名稱。Live Nation Taiwan提供

大港橋也有TWICE巡演名稱的雷射文字。Live Nation Taiwan提供

舉辦演唱會的高雄世運主場館則準備邀ONCE一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，從整座城市、街頭到演唱會現場，讓粉絲及民眾沉浸式地感受TWICE氛圍，搶先為演唱會做暖身。

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」的應援活動正式啟動。Live Nation Taiwan提供



回到原文

更多鏡報報導

TWICE週末首登台！高雄今起全城應援 子瑜媽嘆：實在不容易

男團廣州活動才被砍！ 日本「浪姐」美依禮芽北京開唱前急表態：支持一個中國

aespa首登《紅白》生變數？中國成員曬「原爆雲燈」被起底 日網連署撤演