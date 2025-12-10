歡迎找我談！助理費除罪化「有必要」 陳玉珍籲工會擬規範討論

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發質疑，國會助理發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案，對此陳玉珍今（10）天在立院強調，助理費有必要法制化，助理工會如果真的有心幫助理同仁爭取權益，可以擬出法制規範和他們討論。

陳玉珍先前提出「助理費除罪化」，國會助理工會連署發函向立法院長韓國瑜陳情，韓國瑜表示，修法不該侵害助理工作權益，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

陳玉珍表示，和韓國瑜的本意一樣，助理的權益必須獲得保障，她認為整個制度應該進行討論，相關法案也會透過今天中常會溝通，讓主席知道現在是什麼過程。

陳玉珍強調，立委和助理是夥伴，助理費法制化有其必要，助理工會如果真的有心要幫助理們爭取權利，有訴求可以擬出法案找她討論，如何法制化規範，助理工會應拿出辦法、提案，「我的提案不是一錘定音」，既然問題沒清楚，讓很多人誤觸法網，就面對它並坐下來討論、解決這件事情。

