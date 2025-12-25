歡迎藍白拿香跟拜推「國民帳戶」 李坤城曝一前提：否則只是空頭支票

記者劉秀敏／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（25）日共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」。對此，民進黨立委李坤城表示，他在12月10日就曾質詢財政部長，建議政府以美國總統川普提出的「川普帳戶」構想為例，在新生兒出生時提供種子基金。李坤城也說，樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但前提是要通過中央政府總預算，否則只是開空頭支票，欺騙選民。

國民黨與民眾黨共推「國民帳戶」，主張兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入一萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用。

李坤城表示，他在12月10日就質詢過財政部長，可以以美國總統川普提出的「川普帳戶」構想為例，建議由政府於新生兒出生時提供種子基金，並允許家人與雇主共同提撥，以複利累積至18歲後用於教育、購屋或創業等重大支出，形成真正的「第一桶金」。

李坤城說，樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但前提是要通過中央政府總預算，否則只是開空頭支票，欺騙選民。

李坤城指出，政府要減輕父母育兒負擔，除了0到6歲國家一起養的政策之外，他也建議由政府、父母、企業一起來投資孩子的未來。所以，政府可以研究為新生兒成立「國民帳戶」，除了為孩子長大之後儲蓄「第一桶金」，未來政府所有津貼、補助或普發現金都可直接匯入，也能有效降低詐騙機會，希望財政部、國發會能提出對策，一起來投資台灣的主人翁。

