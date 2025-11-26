歡迎賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT處長：盼台灣各黨找到共同立場

美國在台協會處長谷立言發文支持台灣提出1.25兆國防特別預算 圖：翻拍自AIT臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德今(26)日上午11時30分在總統府舉行記者會宣布8年1.25兆國防特別預算。記者會剛開完，美國在台協會(AIT)處長谷立言（Raymond Greene）立刻在臉書發文表達歡迎。至於對於台灣朝野政黨，谷立言則委婉說，「我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場」。

谷立言表示，「賴清德總統宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言說，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言說，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」---美國在台協會處長谷立言，2025年11月26日。

