歡迎首次來台義大利議員！ 義國感謝台設晶圓廠 持續支持台海和平

義大利7名國會議員首次訪台，外交部長林佳龍接待歡迎，義國也感謝台設晶圓廠，並持續支持台海和平。（圖／林佳龍臉書）

外交部今（9）指出，部長林佳龍昨日接見義大利國會友台協會跨黨派議員團一行，表達誠摯歡迎；林佳龍指出，此行共有7位議員同行，且全都是首次來台。雙方就半導體投資成果，台灣的民主發展，以及印太地區的和平穩定進行深化討論。

外交部指出，訪台議員有義大利國會友台協會卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）眾議員、特拉維斯（Roberto Traversi）眾議員、馬貝琪（Simona Flavia Malpezzi）參議員、卡托伊（Vanessa Cattoi）眾議員、班佐尼（Fabrizio Benzoni）眾議員、羅佩菲多（Emanuele Loperfido）眾議員及坎賈諾（Gerolamo Cangiano）眾議員。

外交部引述部長林佳龍指出，台義不僅在文化藝術領域頻密交流，在產業上的合作也持續開花結果。我國半導體大廠環球晶圓公司去年在義北諾瓦拉（Novara）市12吋晶圓廠的揭幕，能就近供應歐洲產業需求、提升整體供應鏈韌性，這正是台義半導體合作的具體象徵。卡塔內歐議員也肯定地表示，這項投資對義大利非常重要。

外交部常務次長葛葆萱於昨日午宴致詞時，也感謝義大利政府及國會持續展現對維護台海和平穩定的強力支持，歐洲與印太地區安全日益緊密相連，歐洲國家對台海和平穩定的支持及聲援，比以往任何時候都更加重要。且台義是共享價值的民主夥伴，在關鍵科技、創新、文化及教育等領域都有高度合作潛力，期盼此行首度來訪的議員，共同推動台義實質夥伴關係更上一層樓。

卡塔內歐議員也感謝我國政府邀請訪台，訪團成員橫跨執政與在野共6個政黨，為歷年義大利國會訪台團之最，充分展現義大利不分黨派對台灣的關注及支持。訪團期盼透過此行更深入瞭解台灣的多元社會，共同深化在台義在經貿、人工智慧、半導體及學術領域的交流與合作，並將推動義國國會持續展現對台海和平穩定的重視。

外交部指出，訪團在台期間將拜晤蕭美琴副總統、立法院副院長江啟臣、財政部政務次長阮清華、數位發展部政務次長侯宜秀及大陸委員會副主委沈有忠等，另將參訪工業技術研究院、新竹科學園區、意法半導體及人工智慧實驗室等，見證台灣科技產業的豐沛活力。

