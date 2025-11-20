歡迎TWICE子瑜回家！黃捷大跳「THIS IS FOR」

〔記者王榮祥／高雄報導〕南韓天團TWICE首度來台開唱，為迎接台灣成員子瑜「回家」，高雄立委黃捷在點燈應援地標流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，以具體行動應援。

黃捷在社群發出熱舞應援短影音，表示「為了迎接子瑜回家，特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉 ，還買了藍色上衣」，她笑說雖然動作不是很跟得上，但依然全力以赴，「為TWICE強力應援是一定要的」。

影音上架短短幾小時內，就吸引逾50萬觀看數、湧入近千留言，黃捷的熱舞也為城市提前點燃氣氛，讓ONCE直呼「高雄準備好了」。

