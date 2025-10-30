歡送永康砲校遷駐關廟 黃偉哲感謝守護地方73載開啟城市發展新篇章

駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校即將正式遷駐關廟，今日完成最後一趟搬遷作業。為感念砲校長年駐防地方、守護鄉里的深厚情誼，台南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，由市長黃偉哲代表全體市民向官兵表達誠摯謝意。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校（簡稱「永康砲校」）即將正式遷駐關廟，今（30）日完成最後一趟搬遷作業。為感念砲校長年駐防地方、守護鄉里的深厚情誼，台南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，由市長黃偉哲代表全體市民向官兵表達誠摯謝意。

活動中，砲校指揮官李少將致贈一只「砲彈造型水壺」給黃市長，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發的重任；黃偉哲則回贈一頂野戰帽，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

廣告 廣告

黃偉哲表示，隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，砲校遷建關廟的計畫在歷任縣市長及民意代表的努力下逐步推動，並於賴清德總統擔任市長期間拍板定案。新校區環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵官校訓練與發展的優質基地；而永康舊址也將開啟全新篇章，為地方帶來更寬廣的發展契機。

他進一步指出，砲校原址已於108年完成一期開發區約14公頃，興建台南市立圖書館新總館與閱之森公園；第二期區段徵收開發總面積達69.03公頃。未來全區開發完成後，台南市將新增約20公頃的綠地空間，其餘區域將規劃為機關用地與產業發展區，兼顧行政服務、經濟發展與市民休憩需求，打造城市共榮、多贏的發展格局。

黃偉哲感謝砲校官兵多年來對地方的貢獻，並祝福部隊遷駐關廟後訓練順利、發展順心。他強調，砲校離開後，永康將多出珍貴的綠地與公共空間，市府將儘速啟動整修與開發工程，預計118年可完工，正式開放供市民休憩、活動與使用，讓公共空間回歸民眾、共享城市發展成果。

南市府表示，陸軍砲兵學校自進駐永康四分子營區以來，後於中山南路現址設校，至今已有73年歷史。自1994年起，社會各界陸續討論搬遷事宜，之後通過「永康創意設計園區」用地申請與變更案，並於2011年經行政院核定，由台南市政府制定專案計畫推動。同年，時任市長賴清德成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，2018年10月在代理市長李孟諺主持下正式動土。歷經六年四個月施工，新校區順利竣工；砲校自今年10月起陸續遷出，今完成最後一趟搬遷，也象徵永康地區即將展開嶄新篇章。

永康砲校原址將由台南市政府地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃發展為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」。未來將導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。工程預計於民國115年中啟動，118年底完工，為地方注入新動能。

地政局長陳淑美指出，為了讓歷史與當代生活無縫接軌，園區在空間設計上特別強調材質、動線與形式的呼應。以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展出滑梯、攀爬架等多元互動設施，不僅滿足兒童探索與冒險的需求，也讓場域具有高度識別性。這些設計元素不僅是視覺裝飾，更讓原本沉重的軍事意象轉化為親子互動的生活場景，讓文化教育在潛移默化中融入日常。

園區的「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於一座台南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化的方式延續。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩與文化交流的新據點。

此外，園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐，兼顧資源永續與建物再利用精神，以有效率的方式完成機關整備服務市民。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防疫與環保並進 黃偉哲：啟動多元應變措施助產業度過非洲豬瘟衝擊

豬肉攤商損失慘重！高雄、台南祭「減免攤位使用費」措施