止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了

▲Acetylcysteine 化痰粉「小鳥粉」。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine 化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一派人認為要泡水喝，對此，藥師洪正憲一綠建議要「泡水服用」，並給出3點原因。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在 」上發文指出，最近很多人都在討論「小鳥粉」出了葡萄口味，這個小鳥粉是因為外包裝上印有一隻可愛的小鳥，大家常用「小鳥粉」來稱呼它。其實它的正式名稱是 NAC（N-acetylcysteine），學名是Acetylcysteine。通常使用的劑量，成人每次3g，每天可以使用3-4次，其最主要的用途是化痰，此外，它還是普拿疼中毒的解毒劑，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。

▲Acetylcysteine 化痰粉「小鳥粉」出了葡萄口味，藥師建議要泡水服用。（圖／翻攝自藥師洪正憲-藥就趁憲在）

洪正憲說，他在藥局裡很常被病人問到「Acetylcysteine 化痰粉，可以直接吃嗎？」，他的回答一向很簡單也很明確「建議要泡水服用」因為Acetylcysteine是水溶性粉末，先與水混合，藥物分子才能均勻分散，讓人體方便吸收，且由於有類似臭雞蛋特殊的硫味，直接入口會造成某些人喉嚨刺激、噁心、甚至咳嗽反射，過往就有病人入口後喉嚨乾癢不舒服，泡水稀釋可減輕不適，也能降低嗆咳與誤吸風險，若粉末直接被吸入氣管，不僅會劇烈咳嗽，還可能誘發氣喘。

最後洪正憲也叮嚀，雖然小鳥粉（NAC）屬於相對安全的藥物，但正確的使用方式依然很重要。建議先泡水再服用，避免因為直接吞粉末而造成喉嚨不適或嗆咳。劑量也要依照醫師或藥師指示，不要自行加量，過量反而可能帶來風險。

