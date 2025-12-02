止咳可以不吃藥！2大止咳穴位 每天按一按很有效

咳嗽老是好不了？中醫博士公開2大止咳穴位，讓你不靠藥也能緩解咳嗽。

咳嗽原因多

中國上海中醫藥大學針灸推拿學博士王桂茂指出，咳嗽是常見的一種病症，或因感受外感風邪，或因肺氣虛弱，導致不斷咳嗽，或肺病後遺留的咳嗽症狀，或對自然界一些物質過敏，久咳不止，可能伴有白痰或黃痰。

王桂茂表示，因外感風寒、風熱引起咳嗽的稱為外感咳嗽，因為肺虛、脾虛或食積引起的咳嗽稱為內傷咳嗽，其中外感風寒引起的咳嗽，常見於氣溫變化、感受寒涼之時；痰熱鬰肺引起的咳嗽，可見於病後入裡化熱的情況。

止咳穴位、按法大公開

王桂茂提供2大止咳穴位，中醫常用大杼穴和肺俞穴，無論是風寒咳嗽、痰熱咳嗽，都有效宣肺止咳。

大杼穴

位置：在背部，當第1胸椎棘突下，後正中線旁開1.5寸。

快速取穴：低頭時項背交界的最高處是第7頸椎棘突，向下數1個椎體，其下緣旁開2橫指處。

▲大杼穴。

肺俞穴

位置：在背部，第3胸椎棘突下，後正中線旁開1.5寸。

快速取穴：低頭時項背交界的最高處是第7頸椎棘突，向下數3個椎體，其下緣旁開2橫指處。

▲肺俞穴。

按摩方法

以拇指先後置於大杼穴、肺俞穴，做按揉法，頻率每分鐘120次，共按揉6分鐘。

◎ 本文摘自／《推拿按摩入門》王桂茂 著

◎ 圖片來源／南門書局．達志影像/shutterstock提供

