止咳神藥「小鳥粉」泡水喝還是直接吃？藥師給答案網驚：吃錯好幾年

近期天氣變化大，日夜溫差超過10度，不少人因此感冒咳嗽。（圖：shutterstock／達志）

台灣近日天氣變化大，許多人都因此感冒，不少受咳嗽所苦的人，都會買化痰粉愛克痰來緩解症狀，但到底是要泡水喝，還是直接吃，也分成兩派，對此藥師洪正憲給出答案，讓許多人直呼長知識。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文「化痰粉是泡水還是直接吃？」，他表示最近知名的「小鳥粉」推出了葡萄口味，因此引起討論，許多人對於泡在水裡喝還是直接倒入口中有分歧，自己也時常被病人問到可不可以直接吃，他的答案一向都很簡單，就是建議泡水服用。

廣告 廣告

洪正憲表示，Acetylcysteine因為外包裝上有隻可愛小鳥，因此被習慣被稱作小鳥粉，正式名稱是NAC（N-acetylcysteine），正常成人使用劑量每次3G，一天吃3至4次，主要用途就是化痰，還能當作普拿疼中毒的解毒劑，也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。

洪正憲解釋，Acetylcysteine是水溶性粉末，先與水混合，藥物分子才能均勻分散，讓人體方便吸收，且由於有類似臭雞蛋特殊的硫味，直接入口會造成某些人喉嚨刺激、噁心、甚至咳嗽反射，過往就有病人入口後喉嚨乾癢不舒服，泡水稀釋可減輕不適，也能降低嗆咳與誤吸風險，若粉末直接被吸入氣管，不僅會劇烈咳嗽，還可能誘發氣喘。洪正憲補充，除了泡水喝，劑量也要依照醫師或藥師指示，不要自行加量，過量反而可能帶來風險。

網友們也留言：「長知識，感謝說明」、「看到這篇以前我都是直接吃」、「我吃過最好吃的藥XD」、「我都是直接吃，然後喝一大口水」、「我跟樓上相反，嘴裡含一口水後才倒入」、「現在才知道要泡水...」、「有跟我一樣放嘴巴然後喝水狂漱口再下肚的嗎」、「10多年前小兒科醫師跟我說直接吃就好，害我吃錯好幾年」、「從來不知道這件事」

更多中時新聞網報導

原住民保留地貸款 利率補貼助攻

小確幸沒了 台電取消節電獎勵

李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲