止咳糖漿、感冒藥水放冰箱？藥師搖頭示警「反而更易壞」 正確做法曝

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

相信許多人都持有這樣的誤解，認為開瓶後的糖漿或液體藥品需要冷藏。但實際上，這樣的做法反而可能導致藥品更快變壞。

藥師洪正憲-藥就趁憲在指出，兒童常用的口服液劑大致可以分為懸液用粉和糖漿：

1、懸液用粉劑

許多抗生素藥水是從粉末混製而成。尚未製成藥水前，可以存放到保存期限。但是一旦調製成藥水，就只能保存5-14天左右。有些藥水配製後需要冷藏，如諾快寧，而有些則推薦在室溫儲存，例如日舒、菌巴達等。在使用這類藥品時，請仔細閱讀藥物說明，或詢問你的藥師。

廣告 廣告

2、糖漿

像是兒童常用的止咳藥水、退熱藥水等糖漿類藥品，通常不會一次用完，除非藥品說明書有特別指出，否則並不需要冷藏。其實，糖漿放在冰箱反而可能結晶，甚至可能變質和產生沉澱。這類藥品最好是放在陰涼乾燥的地方，開封後在室溫下約可以存放一個月。

洪正憲提醒，藥品不是食物，並不建議隨便將其放入冰箱，臨床上曾遇到許多將藥物放在冰箱，卻反而讓藥物潮解變質的案例。在使用藥品的過程中，一定要仔細閱讀藥物說明書和諮詢專業的醫療人員。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·藥物保存這樣做都錯了！ 專家揭「8常見藥品存放地雷」：眼藥水冰冷藏恐傷角膜

·「這些藥」丟錯恐出事！專家示警「這樣做」最安全 藥水倒馬桶後果慘