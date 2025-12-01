止咳藥應在「感冒尾聲」吃！藥師揭6成藥副作用 過量恐傷肝、心悸

止咳藥應在感冒尾聲吃！藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒分享「6大常見藥」成分與副作用。示意圖／取自pixabay

隨著天氣逐漸轉冷，感冒患者明顯增加，許多人會直接到藥局自行購買成藥緩解不適。不過，藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒提醒，市面上感冒藥成分多元，針對的症狀也不同，有些為綜合型成分、有些則是專治特定症狀，若選錯不僅無效，甚至可能傷身。他也分享選購與服用感冒藥時的重要原則，提醒民眾用藥前務必留意。

黃彥儒在臉書發文表示，市面上的感冒成藥主要是用來緩解不適症狀，讓身體能得到充分休息並提升睡眠品質，進而讓免疫系統更有力氣對抗病毒。他並整理出「6種最常見感冒藥」的成分與可能造成之副作用，提醒民眾服藥前務必了解自身狀況，才能用得安全有效。

1.解熱鎮痛劑

常見成分如乙醯胺酚（Acetaminophen），能幫助退燒，緩解疼痛。除了止痛藥品及感冒藥品內含有乙醯胺酚，部分的止咳藥品及鼻炎藥品也會添加，因此要特別注意，未經藥師及醫師指示，不可重複使用，以免乙醯胺酚過量傷肝。

2.抗組織胺

常見成分如氯菲安明（Chlorpheniramine），有助改善打噴嚏、流鼻水等症狀，但因有嗜睡、助眠的效果，吃了含抗組織胺的感冒藥，最好不要開車、騎車或操作危險器械，或請教藥師，選用第二代抗組織胺的成分，如氯雷他定（Loratadine）。此外，抗組織胺可能有「排尿困難」的副作用，特別是有攝護腺肥大問題的長輩需特別注意。

3.解鼻充血劑

常見成分如麻黃類藥品、消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），此類成分可緩解鼻塞，使呼吸道暢通。但若使用過量，會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。

廣告 廣告

4.中樞神經興奮劑

常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous），可幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，以治療頭痛。如果平時沒有喝咖啡的習慣，在晚上服用可能造成失眠，進而影響感冒的恢復，市售常見的止痛加強錠，會比一般止痛錠多加了咖啡因，因此睡前若是要吃含乙醯胺酚的感冒藥或止痛藥，建議選擇一般錠而不是加強錠。

5.袪痰劑

常見成分如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate）、水合萜二醇(Terpin Hydrate)，可增加呼吸道黏液的分泌，稀釋痰液，容易咳出。

6.止咳劑

常見成分如右旋美索芬（Dextromethophen）、可待因（codeine）、諾司卡賓（Noscapine），都具有緩解咳嗽症狀的效果。 一般有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥品適用於感冒接近尾聲，氣管內已無痰液，乾咳時使用。 此外，食藥署也特別提醒，可待因成分禁止使用在孕婦與未滿12歲的孩童身上，選購時要特別留意。



回到原文

更多鏡報報導

網購1290元烏魚子拆開包裝卻傻眼！網見「內容物」笑翻：這詐騙挺幽默 業者無奈回應了

怕被AI搶飯碗？前亞馬遜高層曝「2大生存心法」 真正決定錄取的不是經驗

少校夫妻勾結私菸集團豪奢生活曝！首腦收網前全家出境 疑「內鬼」通風報信