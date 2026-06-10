止戰協商破局？伊朗外長：伊朗不會對任何攻擊置之不理

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美國與伊朗再度交戰。路透社



美軍於當地時間週三（6/10）凌晨出手攻打伊朗沿岸多地，報復美軍阿帕契直升機遭到伊朗擊落。伊朗外交部長阿拉奇揚言，不會對任何攻擊行動置之不理，並要求所有外國軍隊立刻離開。有報導指出，伊朗已對美軍發動回擊。

伊朗國營媒體週三報導，位於荷姆茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island）週三凌晨遭到攻擊，至少發生6次爆炸。消息人士稱，爆炸可能是美軍戰機發射飛彈攻擊。此外、伊朗西里克港（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）也傳出爆炸聲響。

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美國官員稍早向媒體證實，美軍摧毀伊朗多處防空系統和雷達站，報復伊朗無人機擊落美軍一架阿帕契直升機。

伊朗則是揚言予以反擊。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台發文表示：「美國在戰場上失利，卻仍試圖試探我們的決心。我們強大的武裝力量不會對任何攻擊或威脅置之不理」。阿拉奇稍早在另一篇發文中表示，在當地的外國軍隊都面臨陷入交戰的風險，「為了減輕風險，最好的方法就是離開」。

另據中國媒體報導，伊拉克軍方機構媒體表示，伊朗無人機已飛越伊拉克領空，針對美軍目標發動回擊。

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