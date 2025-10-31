止汗劑、體香劑導致乳癌？注意1成分 挑選3原則避免癌症風險
體香劑與止汗劑安全嗎？功能醫學醫師劉博仁指出，近期門診中接連有乳癌患者詢問日常使用的止汗劑與體香劑是否可能導致乳癌，反映了現代人對日常產品安全性的擔憂。雖然目前科學研究尚未確立兩者的直接因果關係，但含鋁止汗劑的潛在風險不容忽視，建議應審慎選擇並了解產品成分，在追求舒適的同時也保護自身健康。
止汗劑與體香劑的關鍵差異
止汗劑與體香劑雖常被混為一談，但功能與成分卻有顯著差異。劉博仁解釋，止汗劑（Antiperspirant）主要含有鋁鹽成分，如氯化鋁或鋁鋯鹽，其作用機制是在汗腺出口形成微小的「凝膠塞」，暫時阻止汗水排出，達到減少汗液分泌的效果。
而體香劑（Deodorant）則不會抑制汗水分泌，而是透過添加抗菌劑與香料來減少因汗水與細菌結合所產生的體味。常見的抗菌成分包括酒精、氧化鋅或三氯沙（Triclosan）等。市面上許多產品為了增強效果，往往同時具備止汗與除臭的雙重功能。
含鋁止汗劑與乳癌關聯性研究最新進展
2025年發表於《Current Medicinal Chemistry》的一篇綜述性醫學論文全面回顧了含鋁止汗劑與乳癌的關聯性。劉博仁指出，研究發現鋁鹽確實可在皮膚破損或剛刮毛的情況下被皮膚微量吸收，且鋁可能對乳腺細胞造成氧化壓力、DNA損傷，干擾細胞穩定性。
更值得注意的是，鋁還具有類雌激素作用（metalloestrogen），可能影響乳腺荷爾蒙路徑。然而，劉博仁強調，目前流行病學研究結果仍不一致，無法確認兩者間的直接因果關係。研究結論是：雖然尚未證實含鋁止汗劑會導致乳癌，但其潛在風險不應被忽視，建議持續深入研究並謹慎使用。
體香劑成分安全性評估
相較於止汗劑，體香劑不含鋁鹽，但其常見成分仍有安全考量。劉博仁提醒，體香劑中常見的Triclosan抗菌劑已被認為是內分泌干擾物，美國FDA已禁止其用於洗手乳中，但仍可能出現在部分體香產品中。
此外，人工香料可能引起接觸性皮膚炎或過敏反應，而酒精雖有抑菌效果，但可能刺激敏感肌膚。目前沒有確切證據顯示體香劑本身與乳癌或其他癌症有直接關聯，但若產品中含有已知潛在風險成分，長期使用仍應謹慎選擇。
台灣與國際的產品監管規範
在產品安全監管方面，台灣與國際均有相關規範。劉博仁說明，台灣衛福部將止汗劑歸類為「特定用途化粧品」，含鋁成分需經核可，產品需完整標示成分。而美國FDA則允許含鋁止汗劑以10-25%濃度作為非處方（OTC）藥品販售，並認為在一般使用下是安全的。
這些監管措施雖能提供基本保障，但消費者仍需保持警覺，了解產品成分並做出明智選擇。隨著科學研究不斷更新，監管標準也可能隨之調整，以更好地保護公眾健康。
安心使用止汗劑與體香劑3原則
面對止汗劑與體香劑的安全疑慮，劉博仁提供實用建議。首先，他強調不需過度恐慌，偶爾使用合格產品不必擔心，但可視個人情況減量或選擇無鋁產品。特別是避免在剛刮腋毛或皮膚破損時使用止汗劑，可減少鋁吸收風險。
對於產品選擇，劉博仁建議優先考慮「無鋁、無Triclosan、無人工香料」的體香產品，尤其是對皮膚敏感或有乳癌家族史的人。他也提醒，出汗是健康的生理反應，若有異味問題，可從衣物、飲食與洗澡習慣改善起。
「止汗劑和體香劑已經成為現代生活的一部分。與其一味地禁止，不如用科學與理性面對它們，讓我們在選擇舒適的同時，也照顧自己的健康。」劉博仁如此總結他的觀點，呼籲消費者在使用這類產品時保持理性與警覺性。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
