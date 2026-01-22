止痛藥不能亂吃 台北慈濟醫院藥師提醒正確用藥守護健康

（記者陳志仁／新北報導）現代生活節奏快速，許多民眾身體不適時，傾向自行服用止痛藥緩解疼痛，但若使用不當，不僅無法解決根本問題，還可能對健康造成潛在風險；台北慈濟醫院藥師王平宇提醒，服藥前應詳閱標示、遵循醫囑，並向醫師或藥師諮詢，守護用藥安全。

圖／止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異，若未正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。（示意圖，台北慈濟醫院提供）

根據統計，止痛藥在健保使用人數最多的前五名中就占兩名，每年約有1,500萬人使用；藥師王平宇指出，臨床常見問題多來自「過量使用」，如家長短時間內重複給孩童服藥，或成人為求快速止痛自行增加劑量，均可能增加身體負擔，甚至引發急性傷害。不當使用也包括非醫療用途或未依醫囑服藥，需特別留意。

廣告 廣告

圖／藥師王平宇呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式，若疼痛反覆或長期出現，應及早就醫檢查。（台北慈濟醫院提供）

藥師王平宇分析，常見不當的情況，包括疼痛未發生即預防性服用、依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物、未依指示服藥如與酒精併用或自行剝半或磨粉服用，以及不清楚成分下同時使用多種含止痛成分藥品，可能導致單一成分累積過量或與其他藥物交互作用。

藥師王平宇說，止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也不同，乙醯胺酚類需經肝臟代謝，不適用肝病患者；非類固醇消炎止痛藥則不建議有潰瘍、慢性腎病或部分心血管疾病患者及孕婦使用，避免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險。不當使用還可能造成腎損傷、腸胃出血及止痛藥依賴，需要醫師與藥師監控下調整劑量，或搭配多模式止痛與非藥物療法。

藥師王平宇直指，止痛藥僅能暫時緩解症狀，非根本治療方式；若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。

更多引新聞報導

寒冬泡湯藏風險 台北慈濟醫師揭四原則護心血管安全守則

心衰竭命懸一線 台北慈濟達文西微創手術助重建心臟血流

