止痛藥也會引發過敏？ 關於嗎啡過敏反應醫師帶你認識





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】直播天后丟丟妹日前因心臟劇痛送急診，醫護人員施打嗎啡止痛時，她卻出現全身紅疹、嚴重腫脹的過敏反應。原來即使是醫療常用的止痛藥物，也可能引發嚴重的過敏反應。到底什麼是嗎啡過敏？當使用嗎啡類藥物時，該注意哪些事項？



嗎啡止痛恐誘發組織胺釋放 輕微癢疹與嚴重過敏有所區別



台安醫院風濕免疫科杜昀真醫師解釋嗎啡是一種強效的鴉片類止痛藥，主要用於治療急性或慢性的重度疼痛，特別是癌症疼痛、心肌梗塞或大型手術後的疼痛控制。

而嗎啡過敏則屬於立即性藥物過敏的一種，通常在用藥後1至2小時內出現症狀。杜昀真醫師說明，藥物過敏是指使用藥物後，身體免疫系統產生的異常防禦反應，發生機率和嚴重程度因個人體質而異。



杜昀真醫師指出，使用嗎啡後可能出現的反應包括輕微的紅疹發癢、皮膚搔癢、蕁麻疹等較輕微症狀，也可能出現嚴重的全身性過敏反應。值得注意的是，許多人使用嗎啡後出現的皮膚搔癢和紅疹，其實是嗎啡刺激身體釋放組織胺所造成，這種情況通常可以使用抗組織胺藥物緩解，不需立即停藥。但若出現嚴重的接觸性皮膚炎、全身性紅疹或呼吸困難等症狀，就必須立即停藥並改用其他止痛方式。



打嗎啡前應告知過敏史 留心噁心便秘副作用並註記健保卡



杜昀真醫師強調，使用嗎啡類止痛藥前，務必主動告知醫師是否曾對嗎啡或其他藥物過敏。初次使用嗎啡時，約半數患者會出現噁心、嘔吐等副作用，但通常數天後會逐漸改善，醫師會視情況開立止吐藥物。



另外便秘也是可能的副作用，是否是長期的副作用未可知，即使引起便秘通常停藥後都可缓解。若出現藥物過敏的初期症狀，可先自我檢視包括皮膚起疹子、嘴唇破皮、喉嚨痛、皮膚紅腫或發燒等。一旦出現疑似過敏症狀，應立即告知醫護人員，並攜帶藥袋或用藥紀錄。



確認過敏後，應主動請醫師將過敏藥物註記於健保卡中，避免未來再次使用。大多癌症患者依照醫囑使用嗎啡止痛，成癮機率低於千分之一，無需過度擔心，但務必遵循醫師指示，切勿自行調整劑量。



# 首圖來源／Freepik



