止痛藥使用需留意 藥師提醒：錯誤用藥恐造成腎臟、肝臟傷害

在現代社會生活節奏快速的情況下，許多民眾為了不影響工作與日常安排，身體出現不適時，常選擇自行服用止痛藥緩解疼痛。然而，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。適逢1月15日藥師節，台北慈濟醫院藥學部王平宇藥師呼籲民眾正確認識止痛藥的使用原則，服藥前詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，共同守護用藥安全。

根據統計，在健保藥物使用人數最多的前五名中，市面常見的止痛藥就占據兩名，每年共有約1,500萬人使用。王平宇藥師指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半來自於「過量使用」。他舉例說明，部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。而「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。常見情況包括: