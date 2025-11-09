止痛藥分2種！藥師建議「先判斷疼痛分級」：輕微疼痛「選這種」

止痛藥有分兩種，藥師提醒要選對了才能對症下藥。圖／攝影陳儷文

止痛藥是十分常見的成藥，一般藥房甚至美妝店都能買到，許多民眾不管是頭痛、牙齒痛、生理痛，時常直接吞一顆止痛藥，很多上班族在辦公室都會備上一盒止痛藥，甚至有人還會隨身攜帶。不過有藥師提醒，其實止痛藥也是有區分的，應該要根據不同的疼痛來選擇不同的止痛藥，輕微疼痛的話，只要選擇「單方止痛藥」就可以了。

專業藥師廖偉呈在Threads上發文說明，不同的疼痛類型，要選擇不一樣的止痛藥，首先就要判斷是哪一種類型的疼痛，先搞懂「疼痛分級」再服藥，才能更加對症下藥。

廖偉呈表示，如果是頭痛、肌肉痠痛、輕度的生理痛，都屬於輕微疼痛，可以選擇含「乙醯胺酚（acetaminophen）」成分的單方止痛藥，成分比較溫和，過敏風險低，也是醫生第一線經常使用的止痛藥，相較於複方止痛藥，服用起來更安全。

但如果是除了痛，還感覺紅腫、發熱，比較像是發炎的的狀況，像是牙痛、關節痛，甚至是嚴重的生理痛等等，就可以選擇含有「布洛芬（ibuprofen）」成分的止痛藥，除了止痛，還有消炎、解熱的效果。

廖偉呈提醒，如果不知道該如何選擇止痛藥，還是先詢問專業醫師或是藥師，再決定要選擇哪一種止痛藥比較好，正確的止痛觀念是很重要的，「止痛也要對症下藥！」



